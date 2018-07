LECCO – La Gimar Lecco riempie un’altra casella under, mettendo sotto contratto il lungo piemontese Luca Rattalino.

Il pivot di 205, nato nel 1997, ha iniziato a giocare nel settore giovanile di Cuneo, per poi passare a Casale Monferrato, squadra con la quale ha esordito in Serie A2 nella stagione 2014/15. Dal campionato successivo è passato all’Angelico Biella dove, lo scorso anno, ha giocato sei minuti di media a partita, scendendo in campo quasi trenta volte e facendo registrare uno score di 1.5 punti e 1.3 rimbalzi a gara.

Durante il suo periodo biellese Rattalino è stato anche convocato a diversi stage della nazionale azzurra. Nell’estate del 2017 è stato convocato al raduno per giocare i Campionati Europei U20, non riuscendo a rientrare nei dodici titolari.

“Ho scelto Lecco perché credo molto in questo progetto che sta nascendo e voglio dare il mio contributo alla causa, con l’obiettivo di arrivare in serie A2. Sono un pivot dinamico, che può correre anche in contropiede. Do una mano sia in difesa che in attacco e ho un discreto tiro dalla media distanza” ha dichiarato il giocatore.

Con l’acquisto di Rattalino la Gimar riempie la seconda casella under, dopo aver firmato tre giorni fa l’esterno Riccardo Chinellato, proveniente dalle giovanili del PGC Cantù.