LECCO – I migliori giocatori di pallacanestro nati nell’anno 2005 nelle province di Sondrio e Lecco partiranno martedì 19 giugno alla volta di Bormio, dove disputeranno il torneo delle Province, affrontando le altre selezioni lombarde.

La squadra, allenata da coach Federico Tocalli e coach Tobia Valli, è composta da nove giocatori provenienti dalla provincia di Lecco e tre dalla provincia di Sondrio. Avranno due rappresentanti a testa il Basket Lecco (Marco Gianola e Thomas Marabelli), la Carpe Diem Calolzio Corte (Edoardo Panzeri e Davide Scaglia) e il GSG Civatese (Dario Boselli e Davide Scollo). Completeranno la rosa Ulisse Kriaa (ARS Rovagnate), Filippo Perego (NP Olginate), Isacco Moltrasio (Polisportiva Mandello), Giorgio Galli (Pezzini Morbegno), Filippo Marchesi (Sportiva Sondrio) ed Enrico Valli (ASTEL Teglio).

La formazione Lc-So ha già disputato due amichevoli contro le province di Varese e di Como, perdendole entrambe. A Bormio si troverà in un vero e proprio girone di ferro, contro le formazioni di Brescia e Milano, come sempre tra le favorite per la vittoria finale.

“Abbiamo fatto un bel percorso in queste settimane e devo dire che, di allenamento in allenamento, ho visto i ragazzi crescere. Tutti hanno lavorato duro e sono molto soddisfatto. A Bormio ci aspetta un girone molto complesso, ma faremo il nostro meglio per dare del filo da torcere alle avversarie” ha dichiarato coach Tocalli.

Il Trofeo delle Province si svolgerà quasi esclusivamente alla palestra di Cepina. In contemporanea ci sarà anche il trofeo delle Regioni – maschile e femminile – e anche il torneo di 3vs3.