OLGINATE – Con una diretta facebook venerdì 16 novembre la Gordon Olginate ha annunciato l’acquisizione della guardia Alessandro Marra e la contemporanea rinuncia all’ala Fabio Delvecchio, che ha già risolto il contratto con la formazione lecchese e lasciato la squadra.

Marra è una guardia di 193 cm, nato nel 1996. La sua carriera si è svolta tutta al sud Italia. Partito dal settore giovanile della Vivibasket Napoli, ha poi giocato in diverse formazioni di serie B e A2. lo scorso anno ha vestito la maglia della Bawer Matera (serie B), con 3.5 punti di media in circa tredici minuti in campo.

“Ho avuto un colloquio con coach Meneguzzo, che mi ha presentato il progetto e le opportunità per la mia carriera, e ho deciso che poteva essere una buona soluzione per me. Cercherò di dare il mio contributo su entrambe le metà campo e di inserirmi il prima possibile nel gruppo” ha dichiarato il giocatore.

“Abbiamo preso un giocatore che, per il nostro livello, può coprire tre ruoli, dal playmaker all’ala piccola. Abbiamo dovuto rinunciare un giocatore interno per inserire una guardia perché pensiamo che Alessandro ci possa dare una mano ad aumentare la pericolosità perimetrale. È un giovane con una buona esperienza, fino a ora è stato molto sfortunato. È una scommessa, ma siamo sicuri di aver ben riposto la nostra fiducia. Dovremo inserirlo nei nostri movimenti e farlo arrivare a una forma accettabile, ma penso ci possa dare da subito venti minuti di qualità” ha dichiarato coach Meneguzzo.

L’esordio di Marra avverrà nella sfida di questa sera a Lugo, partita che Olginate deve assolutamente vincere contro l’ultima della classe, ancora a zero punti.