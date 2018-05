OLGINATE – Le strade di coach Alessandro Galli e della Gordon Olginate si divideranno alla fine di questa stagione. Dall’incontro tra la dirigenza lecchese e l’allenatore bergamasco di ieri sera è emerso che non ci sarà nessuna estensione contrattuale dell’accordo che scadrà tra poche settimane.

“Coach Alessandro Galli aveva un contratto biennale con e abbiamo ritenuto che non fosse il caso di rinnovare l’accordo. Lo ringraziamo per tutto quello che ha fatto in questi due anni, sia con la serie B che con i ragazzi delle giovanili. Col suo arrivo si è messa una base per impostare un lavoro migliore per il settore giovanile molto professionale” dichiara il presidente della NP Olginate Luca Bonacina.

Lo stesso presidente ha poi fissati gli obiettivi a breve termine. “Chiederemo il ripescaggio, mi sembra un dovere per come siamo retrocessi, con ventiquattro punti. Per quanto riguarda l’allenatore, ovviamente non abbiamo nomi per ora, ma cercheremo comunque un profilo che possa concentrarsi solamente sulla prima squadra.”

Raggiunto telefonicamente, coach Alessandro Galli ha solo parole di rigraziamento per Olginate. “Sono grato a tutti, specialmente a tutti i genitori delle giovanili che mi hanno voluto bene fin da subito. Mi spiace di non essere riuscito a dare il meglio di me per raggiungere l’obiettivo stagionale che ci eravamo prefissati, almeno per quanto riguarda la prima squadra; mi resta l’orgoglio di aver portato Olginate dove mai era stata nella sua storia.”