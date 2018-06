PESCATE – Un’altra panchina si occupa, precisamente quella dell’Autovittani Pescate. La formazione appena retrocessa in Promozione, ma con ottime probabilità di essere ripescata in Serie D, ha scelto coach Luca Lorenzon come nuovo allenatore.

Coach Lorenzon, trent’anni compiuti a gennaio, è alla prima esperienza da capo allenatore. Nel suo curriculum una pluriennale esperienza come addetto video e un anno da assistente allenatore alla Gordon Olginate, insieme a coach Alessandro Galli.

Nella sua carriera da giocatore il prodotto del vivaio del Basket Lecco aveva già vestito la maglia di Pescate per tre stagioni, appendendo le scarpette al chiodo alla fine della terza nel campionato 2016/17, dedicandosi a tempo pieno alla panchina.

“Avevo altre proposte e ho scelto quella di Pescate, dove mi sono trovato molto bene come giocatore nei tre anni passati lì. Ieri ho incontrato per la prima volta i giocatori che hanno disputato l’ultima stagione. Ora dobbiamo capire quali faranno parte della squadra anche il prossimo anno. Voglio persone che abbiamo grande voglia di rivincita, per riscattare l’ultima stagione” ha dichiarato il neo allenatore dell’Autovittani.