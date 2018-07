LECCO – La Gimar Lecco ha trovato il sostituto di Jacopo Balanzoni. A occupare il ruolo di pivot titolare della formazione bluceleste arriverà, direttamente da Barcellona Pozzo di Gotto, Luigi Brunetti.

Il trentenne lungo pugliese – 205 cm per circa 100 kg di peso – è un giocatore duttile, in grado di ricoprire sia il ruolo di ala forte che quello di centro. Nelle ultime due stagioni ha vestito la casacca di Barcellona, chiudendole entrambe in abbondante doppia cifra a livello di punti e con oltre sette rimbalzi a partita. Il giocatore aveva già incrociato la Gimar nel campionato 2015/16 quando, con la maglia di Mortara, ha tenuto una media di quindici punti e otto rimbalzi.

“Sono molto felice di intraprendere questa nuova avventura. Decisiva è stata la chiamata di coach Paternoster, che mi ha illustrato le ambizioni della società. Ho vito la squadra che sta nascendo e sono convinto che ci sia il giusto mic di esperienza e gioventù. Io occuperò il ruolo di centro moderno, che si mette a disposizione dei compagni e ha un buon tiro da fuori. Per il prossimo anno dobbiamo essere ambiziosi, potremmo diventare la sorpresa del girone” ha dichiarato Brunetti.

Soddisfatto coach Antonio Paternoster. “Luigi è un giocatore esperto e duttile, reduce da un ottimo biennio a Barcellona. Il suo è un gioco da lungo atipico, in grado di spaziare bene il campo e di punire anche da oltre l’arco dei tre punti. Abile in difesa, la sua esperienza sarà preziosa per la nostra squadra.”