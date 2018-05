CALOLZIOCORTE – “We are not a team We are a family” questo il motto che campeggia sulla panchina rosa della neonata squadra femminile della società Carpe Diem di Calolziocorte.

“A giugno del 2017 abbiamo pensato di dare una opportunità alle nostre 8 ragazze, 2 del 2004 e 6 del 2005, di confrontarsi anche in un campionato femminile. E così siamo partiti, anche un po’ sprovveduti ma con la consapevolezza di fare del bene per le nostre ragazze. Ci siamo trovati a giocare contro squadre prevalentemente di annata 2004, ma partita dopo partita ci siamo convinti che la scelta era stata giusta – hanno detto i responsabili della squadra -. Nel girone di qualificazione abbiamo perso contro gli squadroni di Costa e Carugate (arrivate l’anno prima alle finali Under 13). Durante l’anno abbiamo avuto il piacere di avere aggregate altre due ragazze, una proveniente dall’Aurora S. Francesco e una addirittura dal Basket Chiavenna a cui vanno i nostri ringraziamenti. Nel girone di classificazione abbiamo lottato e siamo riusciti ad arrivare seconde ottenendo, per la società Calolzio, un traguardo bellissimo e non pronosticabile all’inizio con l’accesso ai quarti di finale del campionato Silver. Ce la siamo giocata con Crema, società di A2, siamo uscite a testa alta e con la convinzione che l’anno prossimo sarà un’altra annata di crescita per le nostre atlete”.

Adesso il gruppo si allenerà ancora, agli ordini dei coach Riccardo Console e Michele Catanese, per prepararsi al 1° Torneo femminile “Rosa del Mare” che si svolgerà dall’8 all’11 luglio a Giulianova Lido in Abruzzo.

“Se anche tu vuoi far parte di questa grande famiglia vieni a provare il lunedì dalle 18 alle 19.30 alla palestra del Pascolo in via De Amicis a Calolziocorte durante tutto il mese di giugno (annate 2003, 2004, 2005, 2006). Le ragazze sono una grande scommessa e promessa per la società Carpe Diem e per il presidente Dario Brini che sta dando nuova linfa e vitalità al settore giovanile”.