OLGINATE – Non aspetta tempo la Gordon Olginate. In attesa di sapere se il prossimo anno potrò disputare il campionato di serie B – la società lecchese è la prima nella lista dei ripescaggi – si inizia a vedere “l’effetto Meneguzzo”, allenatore che si è costruito negli ultimi quattro anni la fama di “ricostruttore di carriere”, rilanciando talenti che, per un motivo o per l’altro, erano in fase calante o non stavano esprimendo tutto il loro potenziale.

Il primo giovane che arriverà a vestire la casacca della Gordon Olginate è il ligure Edoardo Caversazio. L’esterno del 1996, alto circa due metri, bazzica in serie B fin da quando si è trasferito ad Alto Sebino, diciottenne. Lo scorso campionato, pur retrocedendo, ha messo insieme statistiche di tutto rispetto: dodici punti, sette rimbalzi, tre assist col 51% da due punti e il 34% da oltre l’arco.

“ Olginate era nel mio destino – ha dichiarato l’ala – già a Gennaio ho sfiorato il trasferimento e, quando ho saputo dell’arrivo di coach Meneguzzo, non ho avuto il minimo dubbio e ho deciso in pochi minuti. Sono felicissimo della scelta e, visto l’esito dell’ultima stagione, sia io che la società abbiamo una gran voglia di rivalsa.”

La formazione della Gordon del prossimo anno sarà molto diversa da quella che ha appena concluso la stagione. Pur senza conferme ufficiali dei diretti interessati, sembrerebbe che saranno solo un paio a ritornare. Sicuro l’addio ad Andrea Bassani, che dovrebbe trasferirsi a Piacenza per motivi lavorativi.