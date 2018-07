LECCO – Con un comunicato, la Gimar Lecco ha annunciato di aver raggiunto un accordo con Riccardo Chinellato. Il giovane giocatore proveniente dal vivaio del PGC Cantù sarà quindi a disposizione di coach Antonio Paternoster per il prossimo campionato di Serie B.

Chinellato è un’ala di quasi due metri. Nato nel 2000, ha iniziato a giocare a Porto San Giorgio, segnalandosi come uno dei migliori prospetti marchigiani. A partire dal campionato U14 si è trasferito presso il Progetto Giovani Cantù, dove ha disputato diversi campionati d’Eccellenza e anche la Serie Cgold. Lo scorso anno ha tenuto una media di oltre sedici punti a partita nelle giovanili e di circa dieci tra i senior.

A livello giovanile è stato convocato anche a diversi raduni con le formazioni azzurre, partecipando a qualche torneo amichevole ma senza mai fare la squadra per le manifestazioni più importanti.

“Ringrazio la società e in particolare coach Paternoster per avermi dato la possibilità di far parte del suo progetto: sono motivato e non vedo l’ora di lavorare col team, a cui darà il massimo impegno, giocando da guardia, ala piccola e all’evenienza da ala forte” ha dichiarato il giocatore.