LECCO – Alla fine è durata complessivamente due stagioni l’avventura di Daniele Quartieri alla Gimar Lecco. La guardia non è stata riconfermata dal nuovo allenatore Antonio Paternoster e tra qualche giorno firmerà un nuovo contratto per giocare in un’altra squadra di pari categoria.

Daniele, capitano della formazione lecchese nell’ultima stagione, ci tiene però a dire la sua.

“Onestamente sarei rimasto volentieri alla Gimar. Per me è stato un onore poter indossare i gradi di capitano e mi sono sempre trovato bene. Purtroppo la società ha fatto altre scelte e io, da giocatore professionista quale sono, le rispetto.”

L’ultima stagione di Daniele a Lecco è stata segnata dall’operazione al ginocchio di fine Dicembre. Quello che doveva essere un semplice intervento di routine, si è rivelato un problema lungo col quale la guardia ha dovuto fare i conti per tutto il finale di stagione. “Il problema mi ha rallentato, ma ho trovato grande aiuto dal preparatore Angelo Castagna e dalla fisioterapista Silvia Farina, per questo vorrei ringraziarli pubblicamente. Sono grato poi a Coach Massimo Meneguzzo, a tutto il coaching staff e ai dirigenti, oltre che al pubblico che mi ha sempre sostenuto.”

L’ultimo pensiero è per i “suoi” bambini del minibasket, che allenava con passione. “Sono ragazzi splendidi, pieni di entusiasmo. Venivano a tifare alle partite, sia loro che i genitori. Li ringrazio perché mi hanno insegnato tanto, coi loro sorrisi e la loro gioia.”