LECCO – Riccardo Chinellato partirà tra poco per andare a difendere la bandiera italianai ai Giochi Olimpici Giovanili che si svolgeranno dal 6 al 18 ottobre a Buenos Aires. L’ala marchigiana farà infatti parte della squadra di tre contro tre insieme a Lorenzo Donadio (Stella Azzurra Roma), Nicolò Ianuale (PMSMoncalieri) e Niccolò Filoni (Oxygen Bassano).

Il quartetto azzurro aveva partecipato anche ai Campionati Europei U18 della stessa disciplina alla fine di agosto, venendo eliminato subito a causa della duplice sconfitta contro Serbia e Ungheria, le squadre che poi avrebbero disputato la finale del torneo.

“Sono contento di essere stato convocato ancora nella nazionale, questa volta per partecipare ai Giochi Olimpici Giovanili. Nella squadra saremo più di ottanta atleti, un bel gruppo che ha voglia di fare bene. Dal mio punto di vista penso sarà una grande esperienza, sia dal punto di vista agonistico che da quello umano: confrontarsi con atleti provenienti da tutto il mondo mi farà crescere molto. La squadra è molto unita, faremo del nostro meglio per raggiungere un risultato importante” ha dichiarato il giocatore.

A causa dell’impegno con la nazionale, Chinellato non potrà partecipare all’inizio di stagione della Gimar. Sicura la sua assenza nella gara interna contro San Vendemiano e in quella esterna di Cesena. Difficile, ma non impossibile, che scenda in campo contro Bernareggio.