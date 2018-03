ECCO – Pesanti sconfitte per Olginate e Lecco, che vedono avvicinarsi le rivali e devono difendere strenuamente la posizione di classifica fin qui ottenuta. In difficoltà anche Calolziocorte – quinta sconfitta di fila! – e Pescate, ormai con la testa ai Play Out. Mandello è certa del primo posto del girone, con Vercurago e Civate avviate a completare il podio.

SERIE B – Girone B

GORDON OLGINATE – Crabs Rimini 64-67

Alto Sebino – GIMAR LECCO 83-64

CLASSIFICA

46 – Baltur Cento

38 – Pallacanestro Crema

38 – Bakery Piacenza

34 – GIMAR LECCO

34 – Rekico Faenza

34 – Tramarossa Vicenza

32 – Tigers Forlì

28 – Aurora Desio

24 – Virtus Basket Padova

22 – GORDON OLGINATE

22 – NTS Rimini

20 – Lissone Interni Bernareggio

20 – Bmr Basket 2000 Reggio Emilia

16 – Orva Lugo

12 – Green Basket Palermo

12 – Iseo Serrature Costa Volpino

SERIE CSILVER – Girone A

Di.Po Vimercate – ENGINUX CALOLZIOCORTE 61-59

CLASSIFICA

40 – Ebro Basket

38 – Lesmo 2004

36 – O.SA.L Novate

34 – Fortitudo Busnago

30 – Team ’86 Villasanta

30 – Soul Basket Milano

24 – ENGINUX CALOLZIOCORTE

24 – Rondinella Sesto San Giovanni

24 – Basket Town Milano

24 – Bocconi Milano

22 – Social Osa

22 – POSAL Sesto San Giovanni

18 – Pezzini Morbegno

18 – Di. Po. Vimercate

16 – Gamma Basket Segrate

16 – USSA Nova Milanese

SERIE D – Girone F

MEDINMOVE VERCURAGO – EDILCASA CIVATE 67-61

AUTOVITTANI PESCATE – Red Cat Service La Torre 49-68

TECNOADDA MANDELLO – Eolo Nibionno 81-71

CLASSIFICA

42 – TECNOADDA MANDELLO

36 – EDILCASA CIVATESE

36 – MEDINMOVE VERCURAGO

32 – Sportiva Sondrio

28 – Red Cat La Torre

28 – SBT Treviglio

26 – Basket Verdello

26 – Basket Cologno al Serio

22 – Basket Nibionno

20 – ARS Rovagnate

16 – Basket Carnate

12 – AUTOVITTANI PESCATE

10 – Visconti Basket Brignano

2 – Zani Viaggi San Pellegrino