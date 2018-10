LECCO – Tre squadre lecchesi sono ancora imbattute, ossia l’Enginux Calolziocorte in C Silver e la coppia di Serie D formata da Mandello e Civatese, in grado di espugnare il PalaNovella di Vercurago.

Fantastica prestazione per la Gimar Lecco (Serie B), che batte senza problemi il fanalino di Coda Lugo. Sconfitte per Olginate (Serie B), cui non riesce la clamorosa rimonta a Vicenza, e Pescate (Serie D).

SERIE B – GIRONE B

Tramarossa Vicenza – GORDON OLGINATE 68-60

GIMAR LECCO – Orva Lugo 101-70

CLASSIFICA:

10 – Rekico Faenza

8 – Tramarossa Vicenza

8 – Tigers Cesena*

6 – Super Flavor Milano

6 – Sinermatic Ozzano

6 – Rucker Sanve San Vendemiano

6 – Agribertocchi Orzinuovi

4– GIMAR LECCO*

4 – GORDON OLGINATE

4- Lissone Interni Bernareggio

4 – Juvi Cremona

4 – Virtus Padova

4 – Rimadesio Desio

2 – Pall. Crema

2 – BMR Basket Reggio Emilia

0 – OrvaLugo

* una gara in meno

SERIE C SILVER – GIRONE B

ENGINUX CALOLZIOCORTE – Bocconi Milano 68-45

CLASSIFICA:

10 – ENGINUX CALOLZIOCORTE

10 – Rovello Porro

8 – Fortitudo Busnago

6 – Bocconi Milano

6 – POSAL Sesto San Giovanni

6 – Rondinella Sesto

6 – Ebro Basket

4 – Groane Lentate

4 – Team ’86 Villasanta

4 – Soul Basket Milano

4 – Basketown Milano

4 – Pezzini Morbegno

4 – Social Osa

2 – Milano 3 Basket

2 – Di.Po. Vimercate

0 – Isola Virtus Terno

SERIE D – GIRONE A

MEDINMOVE VERCURAGO – EDILCASA CIVATESE 51-64

AUTOVITTANI PESCATE – ASD Basket La Torre 64-76

TECNOADDA MANDELLO – Basket Caravaggio 62-51

CLASSIFICA:

8 – EDILCASA CIVATESE

8 – TECNOADDA MANDELLO

8 – Excelsior Bergamo

6 – La Torre Basket

6 – Basket Cologno al Serio

6 – Sportiva Sondrio

4– ASD Basket Verdello

4 – SBT Treviglio

2 – AUTOVITTANI PESCATE

2 – MEDINMOVE VERCURAGO

2 – ASD Basket Nibionno

0 – ARS Rovagnate

0 – Basket Caravaggio

0 – CB Alto Sebino