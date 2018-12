LECCO – Continua la marcia inarrestabile della Gimar Lecco, che coglie il quinto successo consecutivo. Olginate non ha speranze a Cesena, mentre Calozio (C Silver), Mandello e Civatese (Serie D) proseguono i loro campionati di altissima classifica. A Vercurago il derby con Pescate, ora inguaiata in piena zona Play Out.

SERIE B – GIRONE B

Tigers Cesena – GORDON OLGINATE 74-55

GIMAR LECCO – Aurora Desio 53-49

CLASSIFICA:

20 – Rekico Faenza

20 – Tigers Cesena

16 – Sinermatic Ozzano

16 – Super Flavor Milano

16 – Virtus Padova

14– GIMAR LECCO

14 – Agribertocchi Orzinuovi

12 – Lissone Interni Bernareggio

12 – Tramarossa Vicenza

12 – Rucker Sanve San Vendemiano

12 – Juvi Cremona

6 – GORDON OLGINATE

6 – Rimadesio Desio

6 – Pall. Crema

6 – BMR Basket Reggio Emilia

4 – Orva Lugo

SERIE C SILVER – GIRONE B

ENGINUX CALOLZIOCORTE – Social Osa 66-48

CLASSIFICA:

24 – Rovello Porro

20 – Fortitudo Busnago

20 – ENGINUX CALOLZIOCORTE*

16 – Ebro Basket

14 – POSAL Sesto San Giovanni

12 – Rondinella Sesto

12 – Groane Lentate

10 – Pezzini Morbegno

10 – Team ’86 Villasanta

10 – Bocconi Milano

10 – Soul Basket Milano

10 – Di.Po. Vimercate

8 – Social Osa

8 – Milano 3 Basket

4 – Basketown Milano

2 – Isola Virtus Terno*

* una partita in meno

SERIE D – GIRONE A

TECNOADDA MANDELLO – ARS Rovagnate 73-55

EDILCASA CIVATESE – Basket Verdello 80-68

AUTOVITTANI PESCATE – MEDINMOVE VERCURAGO 58-64

CLASSIFICA:

20 – EDILCASA CIVATESE

18 – TECNOADDA MANDELLO

18 – La Torre Basket

14 – Sportiva Sondrio

14 – SBT Treviglio

14 – Excelsior Bergamo

12 – ASD Basket Verdello

12 – Basket Cologno al Serio

10 – MEDINMOVE VERCURAGO

10 – Basket Caravaggio

6 – AUTOVITTANI PESCATE

4 – ASD Basket Nibionno

2 – ARS Rovagnate

0 – CB Alto Sebino