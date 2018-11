LECCO – Continuano a faticare le formazioni di Serie B. Gimar Lecco e Gordon Olginate, nonostante prestazioni buone, non raccolgono punti e rimangono invischiate in zona Play Out. Resta inarrestabile la marcia della Enginux Calolziocorte (Csilver), di Mandello e Civatese (Serie D). Vercurago festeggia finalmente la prima vittoria sul campo mentre Pescate non riesce a espugnare il campo di Verdello.

SERIE B – GIRONE B

GORDON OLGINATE – Agribertocchi Orzinuovi 56-65

Sinermatic Ozzano – GIMAR LECCO 91-89

CLASSIFICA:

14 – Rekico Faenza

12 – Tigers Cesena

10 – Tramarossa Vicenza

10 – Sinermatic Ozzano

8 – Super Flavor Milano

8 – Rucker Sanve San Vendemiano

8 – Juvi Cremona

8 – Virtus Padova

8 – Agribertocchi Orzinuovi

6 – Lissone Interni Bernareggio

6 – Rimadesio Desio

4 – GORDON OLGINATE

4– GIMAR LECCO

4 – Pall. Crema

2 – BMR Basket Reggio Emilia

0 – Orva Lugo

SERIE C SILVER – GIRONE B

ENGINUX CALOLZIOCORTE – Team ’86 Villasanta 69-46

CLASSIFICA:

14 – ENGINUX CALOLZIOCORTE

14 – Rovello Porro

12 – Fortitudo Busnago

10 – Ebro Basket

8 – Rondinella Sesto

8 – POSAL Sesto San Giovanni

6 – Bocconi Milano

6 – Team ’86 Villasanta

6 – Soul Basket Milano

6 – Pezzini Morbegno

4 – Groane Lentate

4 – Basketown Milano

4 – Social Osa

4 – Di.Po. Vimercate

4 – Milano 3 Basket

0 – Isola Virtus Terno

SERIE D – GIRONE A

Basket Cologno al Serio – TECNOADDA MANDELLO 64-73

ASD Basket Verdello – AUTOVITTANI PESCATE 71-60

EDILCASA CIVATESE – CB Alto Sebino 75-45

MEDINMOVE VERCURAGO – Basket Caravaggio 59-58

CLASSIFICA:

12 – EDILCASA CIVATESE

12 – TECNOADDA MANDELLO

10 – Excelsior Bergamo

10 – La Torre Basket

8 – Sportiva Sondrio

8 – SBT Treviglio

6 – Basket Cologno al Serio

6– ASD Basket Verdello

4 – AUTOVITTANI PESCATE

2 – MEDINMOVE VERCURAGO

2 – ASD Basket Nibionno

2 – Basket Caravaggio

0 – ARS Rovagnate

0 – CB alto Sebino