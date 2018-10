LECCO – Fine settimana molto positivo per le formazioni lecchesi. Escludendo la Gimar Lecco – la cui partita è stata annullata per la convocazione in nazionale di Riccardo Chinellato – solo l’Autovittani Pescate non è tornata a casa col “foglietto rosa”, perdendo ai supplementari contro Treviglio. Per tutte le altre, dalla serie B in giù, solo vittorie, compresa quella a tavolino della Medinmove Vercurago, che ha approfittato dell’assenza del medico sociale del Basket Nibionno per bloccare la classifica.

SERIE B – GIRONE B

– GORDON OLGINATE – Juvi Cremona 58-55

– Tigers Cesena – GIMAR LECCO Rinviata

CLASSIFICA:

4 – Sinermatic Ozzano

4 – Rucker Sanve San Vendemiano

4 – Tramarossa Vicenza

4 – Rekico Faenza

2 – Virtus Padova

2 – GORDON OLGINATE

2 – Super Flavor Milano

2 – Agribertocchi Orzinuovi

2 – Juvi Cremona

2 – Rimadesio Desio

2 – Tigers Cesena*

0 – GIMAR LECCO

0 – Lissone Interni Bernareggio

0 – Pall. Crema

0 – OrvaLugo

0 – BMR Basket Reggio Emilia

SERIE C SILVER – GIRONE B

– ENGINUX CALOLZIOCORTE – POSAL Sesto san Giovanni 57-47

CLASSIFICA:

6 – ENGINUX CALOLZIOCORTE

6 – Rovello Porro

6 – Fortitudo Busnago

4 – Bocconi Milano

4 – POSAL Sesto San Giovanni

4 – Rondinella Sesto

2 – Groane Lentate

2 – Team ’86 Villasanta

2 – Soul Basket Milano

2 – Basketown Milano

2 – Milano 3 Basket

2 – Ebro Basket

2 – Di.Po. Vimercate

2 – Pezzini Morbegno

2 – Social Osa

0 – Isola Virtus Terno

SERIE D – GIRONE A

– ASD Basket Nibionno – MEDINMOVE VERCURAGO 0-20 (a tavolino)

– AUTOVITTANI PESCATE – SBT Treviglio 69-73

– ASD Basket Verdello – TECNOADDA MANDELLO 67-70

– Sportiva Sondrio – EDILCASA CIVATESE 60-70

CLASSIFICA:

4 – La Torre Basket

4 – EDILCASA CIVATESE

4 – Basket Cologno al Serio

4 – TECNOADDA MANDELLO

4 – Excelsior Bergamo

2 – MEDINMOVE VERCURAGO

2 – SBT Treviglio

2 – Sportiva Sondrio

2 – ASD Basket Verdello

0 – AUTOVITTANI PESCATE

0 – ARS Rovagnate

0 – Basket Caravaggio

0 – CB alto Sebino

0 – ASD Basket Nibionno