REGGIO EMILIA – Al termine di una gara generosa la Gordon Olginate cede il passo alla BMR Reggio Emilia, perdendo partita e precipitando nell’inferno dei Play Out.

Reggio inizia molto bene (9-3), ma Olginate risponde con un concreto Giacomo Siberna, autore di dieci punti nel solo primo quarto con un perfetto 3/3 da oltre l’arco. (21-19).

Nel secondo quarto è subito capitan Marinò a suonare la carica con la tripla del sorpasso. Il playmaker brianzolo guida la squadra sino a cinque punti di vantaggio, prima che un tremendo parziale di 9-2 in favore dei reggiani ribalti il match. Fortunatamente per i lecchesi, due triple di Nicholas Dessì consentono alla Gordon di andare al riposo in vantaggio (38-42).

Nella ripresa le squadre si affrontano senza paura, con grande vigoria. Qualche fischio un po’ troppo casalingo penalizza Olginate, che arriva con tre punti da recuperare nell’ultima azione di gioco. Un’ottima difesa reggiana costringe all’errore Marinò e consegna l’incredibile salvezza alla squadra di casa.

A Olginate si inizia già a pensare ai Play Out, nel tremendo spareggio contro Palermo.

“Non posso rimproverare nulla ai miei ragazzi, hanno fatto una prestazione maiuscola – ha dichiarato coach Alessandro Galli a fine match – abbiamo sfiorato la vittoria contro una delle migliori squadre del girone di ritorno.”

MBR REGGIO EMILIA – GORDON OLGINATE 78-75

PARZIALI: 21-19, 38-42, 57-60, 78-75

REGGIO EMILIA: Farioli 11, Bertolini 5, Losi 15, Dias, Legnini 7, Fontanili n.e, Motta 23, Germani 10, Verrigni 2, Bertocco 5. All. Eliantonio

OLGINATE: Marinò 9, Bassani 12, Todeschini 11, Maver n.e, Cardellini 14, Colnago 6, Siberna 10, Moretti n.e, Seck 6, Dessì 10, Rota 1. All. Galli.