OLGINATE – La prima uscita della Gordon Olginate è in versione cinque stelle lusso. Nonostante sia al lavoro solamente da lunedì, la formazione di coach Massimo Meneguzzo ha messo sotto i ragazzi dell’Amherst College, che giocano nel campionato universitario americano, Division III.

Il primo quintetto stagionale messo in campo da coach Meneguzzo prevede i due ex AJ Federico De Bettin e Lorenzo Bartoli come esterni, Fabio De Vecchi ed Edoardo Caversazio come ali e Marco Cusinato in mezzo. È Bartoli a segnare il primo canestro di questa nuova NPO, grazie a una bella zingarata in mezzo all’area statunitense.

La Gordon parte bene (7-3) ma deve subire la reazione ospite, con Amherst che infila sette punti consecutivi, prima del tiro del pareggio di Caversazio da oltre l’arco (10-10). La parità rimarrà anche alla fine del quarto (20-20).Nella seconda frazione Olginate prova ad allungare – 28-20 dopo quattro minuti – arrivando anche a sfiorare la doppia cifra di vantaggio (34-25).

La ripresa inizia coi lecchesi avanti in tranquillità (39-32), ma l’Amherst College sembra più pimpante, avvicinandosi finoa far sentire il fiato sul collo ai lecchesi (41-40). Sarà solo un fuoco di paglia perché Olginate riprenderà subito il controllo di una partita diventata sempre più spigolosa col passare dei minuti, arrivando alla doppia cifra di vantaggio per la prima volta con un bel tiro dalla media di Cusinato (56-46).

L’ultima frazione inizia con ancora dieci punti di margine (61-51) e Olginate che gestisce fino al 72-59 finale.

“Non posso che essere soddisfatto – dichiara coach Massimo Meneguzzo – abbiamo solo quattro giorni di lavoro e loro si sono dimostrati una squadra intensa. Noi abbiamo tenuto botta, anche se non abbiamo ancora iniziato a sistemare i concetti difensivi, concentrandoci solo sulla parte offensiva. Il gruppo sta rispondendo al meglio.”

GORDON OLGINATE – AMHERST COLLEGE 72-59

Parziali: 20-20; 39-32; 61-51; 72-59