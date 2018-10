LECCO – Una Gimar Lecco esplosiva vince senza troppi patemi la sfida contro l’Orva Lugo, fanalino di coda del campionato. I lecchesi hanno buttato nel cesto avversario cento punti tondi, tirando un fantascientifico 16/29 da oltre l’arco dei tre punti.

Coach Antonio Paternoster parte con Teghini, Di Prampero, Cacace, Chinellato e Brunetti. Sono proprio i due lunghi blucelesti a far cominciare bene la Gimar, con cinque punti del barese – saranno dieci alla fine del primo tempo – e tre del marchigiano (8-0). Lugo reagisce con due triple consecutive di Leardini e Brighi, e addirittura mette il naso avanti con un altro canestro da oltre l’arco (10-11). La reazione della Gimar al sorpasso ospite è veemente, con un parziale di sette punti consecutivi che porterà i blucelesti fino al 17-11, che diventerà 23-16 alla fine del primo quarto.

Nella seconda frazione il Lecco tocca per la prima volta la doppia cifra di vantaggio con cinque punti consecutivi di Luca Rattalino (30-20), a cui si aggiungeranno due missili consecutivi da oltre l’arco di Federico Di Prampero, autore di tredici punti nel secondo quarto. L’ondata bluceleste, guidata dai guizzi di un concreto Micheal Teghini, non si arresta fino al 43-24, ma Lugo barcolla e non va KO. I romagnoli arrivano addirittura sotto la doppia cifra di svantaggio grazie a due liberi di Brighi (50-41), dopo uno ingenuo antisportivo di Molteni a un solo secondo dalla fine del tempo.

Nella ripresa coach Paternoster preferisce l’esperienza di Juan Caceres all’esuberanza di Chinellato. La mossa si rivela azzeccata, con la Gimar che inizia segnando i primi nove punti del secondo tempo, cinque firmati proprio dall’argentino. Lugo prova a resistere giocando alla garibaldina, ma il Lecco non si arresta e tocca per la prima volta i venti punti di vantaggio con una tripla di Riccardo Chinellato (69-49).

L’ultima frazione inizia con la Gimar in pieno controllo (74-54). Lugo continua a giocare, ma la squadra bluceleste si dimostra troppo superiore, non dando la minima chance di rientro ai romagnoli. Il Lecco arriva addirittura a toccare i trenta punti di vantaggio (98-68) con una tripla dell’ottimo Chinellato – diciotto punti in serata – chiudendo con una vittoria per 100-71.

GIMAR LECCO – ORVA BASKET LUGO 100-71

PARZIALI: 23-16, 50-41, 74-54, 100-71.

LECCO: Ghirlandi, Teghini 12, Lomasto n.e, Caceres 6, Galasso, Molteni 10, Chinellato 18, Brunetti 14, Cacace 9, Ratti, Rattalino 11, Di Prampero 20.

LUGO: Lucarelli 15, Demarchi 2, Bracci 10, Cappelli, Farabegoli 7, Melandri, Galassi 13, Seravalli 3, Bazzocchi 3, Benin ne, Brighi 10, Leardini 8. All. Galetti.