BERNAREGGIO – Inizia in maniera ottima il torneo di Bernareggio per la Gimar Lecco, utilissimo per testare la preparazione in vista del sempre più imminente avvio di campionato. Se il buongiorno si vede dal mattino, la prestazione di ieri dei lecchesi contro Vigevano è stata molto convincente.

I lariani lasciano ai pavesi solo il primo quarto (12-13), ma già dalla seconda frazione la squadra bluceleste prende in mano il controllo del gioco, andando al riposo con un piccolo margine a favore (25-23).

Nella ripresa si vede la miglior Gimar. L’ottima circolazione di palla produce tiri aperti che i lecchesi segnano con buona continuità, senza per questo perdere l’incisività difensiva – 27% al tiro per gli avversari nel secondo tempo – che terrà i pavesi poco oltre i cinquanta punti totali. I lariani chiudono il terzo quarto con quasi una doppia cifra di vantaggio (46-37) e gestiscono senza problemi l’ultima frazione, vincendo col punteggio di 59-51.

Miglior marcatore per i lecchesi Federico Di Prampero a quota quattordici. Ottima la doppia doppia da dieci punti e altrettanti rimbalzi di Luca Rattalino.

“Abbiamo disputato una buona gara, nella quale siamo stati quasi sempre in vantaggio. Sono molto soddisfatto della fase difensiva e anche le percentuali al tiro sono in crescita. Non siamo ancora al top, ma le sensazioni sono positive” ha dichiarato coach Antonio Paternoster.

Il prossimo appuntamento per i lecchesi sarà giovedì 20 settembre contro Omegna, nuova squadra dell’ex pupillo Jacopo Balanzoni.

GIMAR LECCO – NP VIGEVANO 59-51

PARZIALI: 12-13; 25-23; 46-37; 59-51

LECCO: Lomasto n.e, Favalessa n.e, Teghini 12, Ghirlandi n.e, Caceres 7, Myers, Molteni 1, Chinellato, Brunetti 6, Cacace 9, Ratti n.e, Rattalino 10, Di Prampero 14. All. Paternoster.