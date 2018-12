LECCO – La Gimar Lecco recupera un primo quarto disastroso e batte nel finale l’arcigna Aurora Desio, mettendo nel cassetto la quinta vittoria consecutiva.

Coach Paternoster torna al quintetto di inizio anno con Teghini, Di Prampero, Cacace, Caceres e Brunetti, in campo con una maschera protettiva; la Gimar però fatica a ingranare e dopo tre minuti Desio prova la prima fuga (0-7). L’allenatore bluceleste ferma il match, ma la situazione non cambia, coi brianzoli che raggiungono la doppia cifra di vantaggio a metà quarto (2-13) e volano fino all’incredibile 2-20, prima che quattro punti di Luca Rattalino fermino l’emorragia e fissino il punteggio del primo quarto sul 6-20.

La seconda frazioneinizia con una tripla di Busetto, a cui risponde subito Roberto Marinello con due tiri da oltre l’arco (12-23). La Gimar torna sotto la doppia cifra di svantaggio con un gioco da tre punti di un incisivo Mattia Molteni: ora è la squadra di coach Paternoster a girare come un violino (19-25) mentre Desio non trova soluzioni di qualità contro la tignosa difesa bluceleste. La Gimar torna a contatto con tre punti di Micheal Teghini (26-27) e lo stesso playmaker triestino sbaglia il canestro del potenziale sorpasso, tirando in precario equilibrio quasi a fil di sirena.

Coach Paternoster riparte col quintetto iniziale e la Gimar fatica nuovamente a trovare la via del canestro, restando a secco per tre minuti consecutivi (26-31). Il coach lucano inserisce Rattalino e la squadra riparte e sorpassa (32-31) con sei punti consecutivo di Juan Caceres, non riuscendo a staccare gli avversari.

L’ultimo quarto inizia coi lecchesi che hanno due punti da recuperare (35-37). Paternoster ripropone la coppia Rattalino-Caceres, con Marinello e Molteni assieme a un roccioso Alberto Cacace, in grado di prendere dieci rimbalzi in soli tre quarti. È proprio il ligure a impattare un match che piano piano si infiamma, con Perez che segna due triple dal coefficiente di difficoltà altissimo e Caceres che risponde con altrettanti centri da dentro l’area (46-45). Un canestro da tre di Federico Di Prampero fa scappare la Gimar (51-46), ma Desio avrebbe ancora l’occasione di riavvicinarsi dopo il controverso quinto fallo fischiato a Caceres a rimbalzo offensivo (51-49). Nell’azione successiva Teghini sbaglia, ma Rattalino prende un fondamentale rimbalzo in attacco e l’antisportivo di Perez sul play chiude il match, facendo imbufalire coach Frates a fine partita. I due liberi del triestino fissano il punteggio sul 53-49, regalando alla Gimar la quinta vittoria consecutiva

GIMAR LECCO – AURORA DESIO 53-49

PARZIALI: 6-20, 26-27, 35-37, 53-49

LECCO:Brunetti 3, Di Prampero 5, Marinello 9, Teghini 7, Caceres 12, Rattalino 7, Chinellato 1, Cacace 4, Molteni M. 5, Favalessa ne, Galasso ne, Ratti ne. All. Paternoster

DESIO: Lenti 10, Valentini A. 3, Peri 3, Brown 5, Giacomelli 14, Busetto 3, Perez 11, Pesenato ne, Torchio ne. All. Frates