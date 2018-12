VICENZA – Si ferma a cinque la striscia di vittorie consecutive della Gimar Lecco. La formazione di coach Antonio Paternoster si inceppa nel finale e subisce la rimonta dei padroni di casa, perdendo col punteggio di 70-68.

Il primo quarto è in equilibrio, con la Gimar che riesce a chiuderlo avanti di due lunghezze (17-19). Nella seconda frazione è subito “Marinello-time”: il playmaker napoletano infila due triple in meno di un minuto e trascina la Gimar avanti di sei llunghezze (19-25). Vicenza non si scompone e arriva sino al meno uno (30-31), ma è ancora Roberto Marinello a colpire da oltre l’arco e dare il via a un parziale di 3-8 che manda i lecchesi al riposo con un rassicurante vantaggio (33-39).

La ripresa inizia con Vicenza infallibile da oltre l’arco. La Tramarossa infila tre triple in poco più di un minuto e ribalta completamente il match (42-41). Il Lecco si affida a un solidissimo Alberto Cacace – in doppia doppia già alla fine del quarto! – per rimettersi in pista che chiudere il terzo quarto avanti di cinque lunghezze (51-56).

La Gimar inizia l’ultima frazione a fionda e sul gioco da tre punti di Riccardo Chinellato tocca per la prima volta la doppia cifra di vantaggio (53-63), arrivando addirittura al più undici con un canestro da oltre l’arco di Luigi Brunetti a metà quarto (55-66). A un passo dalla meta la formazione di coach Paternoster si inceppa. Il canestro del 61-68 di Juan Caceres sarà l’ultimo per i blucelesti, che non metteranno più punti nel cesto negli ultimi tre minuti e mezzo. Vicenza soprassa con Corral – MVP del match con 21 punti e 13 rimbalzi – e chiude con un libero di Campiello. La Gimar avrebbe un’ultima chance ma la tripla di Caceres non entra e il match finisce sul punteggio di 70-68.

TRAMAROSSA VICENZA – GIMAR LECCO 70-68

PARZIALI: 17-19, 33-39, 51-56, 70-68

VICENZA: Campiello 9, Conte 13, Demartini 8, Corral 21, Contrino, Crosato 7, Campiello A. 10, Mezzalira n.e, Rigon, Montanari 2, Rigon A. n.e, Kedzo n.e. All. Venezia

LECCO: Teghini 9, Cacace 12, Brunetti 13, Caceres 9, Rattalino 4, Di Prampero, Ratti n.e, Molteni 5, Favalessa, Galasso n.e, Chinellato 3, Marinello 13. All. Paternoster.