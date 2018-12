SAN VENDEMIANO – La striscia di sconfitte consecutive della Gordon Olginate non si arresta e, a San Vendemiano, raggiunge quota sette.

Coach Massimo Meneguzzo dà fiducia a Bugatti e Cusinato in quintetto, col solo De Bettin come playmaker, affiancato da Marra e Caversazio. La prima parte di gara è tutto di marca San Vendemiano (19-8), ma la Gordon resta in partita, chiudendo il primo quarto sotto di soli sei punti (20-14). All’inizio del secondo quarto i cestisti lecchesi hanno un sussulto d’orgoglio, rientrando a un solo punti di svantaggio (23-22). SanVe prova un altro strappo, ma il perfetto Edoardo Caversazio del primo tempo – 13 punti, 5/5 da 2 e 3/3 dalla lunetta – trascina la Gordon a contatto (36-35).

Nel secondo tempo è Federico De Bettin a “tirare la carretta”. Il playmaker di scuola Olimpia Milano segna diciotto punti in dieci minuti nel terzo quarto e Olginate chiude avanti di sei lunghezze (51-57).

Nell’ultima frazione i padroni di casa partono subito forte, pareggiando a quota cinquantanove con tre liberi di Marco Mossi. Il canestro del sorpasso dello stesso giocatore lancerà la Rucker verso la vittoria finale, complice qualche fischio piuttosto generoso dei grigi, come sottolineato da coach Meneguzzo a fine gara.

“Siamo stati bravi per tutta la partita e rimasti in gara fino a tre minuti dalla fine; poi, guardando il tabellino, si notano i trentasette tiri liberi tirati contro diciassette, con fischi chirurgici nei momenti chiave. Resta l’amaro in bocca, anche perché la contemporanea vittoria di Reggio Emilia a Milano ci crea ulteriori problemi” ha dichiarato l’allenatore olginatese.

RUCKER SAN VENDEMIANO – GORDON OLGINATE 76-70

PARZIALI:20-14, 36-35, 51-57, 76-70

SAN VENDEMIANO: Bloise 12, Mossi M. 19, Perin 13, Vedovato 9, Battistuzzi ne, Bartoli S. 4, Malbasa 13, Rossetto 4, Durante, Oyeh ne, Lurin 2. All. Mian

OLGINATE:Marinò 3, De Bettin 27, Tagliabue 11, Bartoli, Caversazio 1, Cusinato 2, Carella, Bugatti 4, Errera, Masocco ne, Stolic ne, Marra 6. All. Meneguzzo