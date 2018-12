CESENA – Una Gordon Olginate incerottata non ha potuto opporre seria resistenza contro i Tigers Cesena, squadra che attualmente guida il campionato di Serie B.

Il primo guizzo iniziale è proprio della Gordon, ma sarà il classico fuoco di paglia. Cesena, sfruttando la strapotenza vicino a canestro dell’esperto David Brkic, chiude il primo quarto con un parziale di 18-2 e già prima della fine del secondo ha scavato un abisso di venti punti (35-15) dalla quale la Gordon non riuscirà mai a risalire.

Senza Marco Tagliabue e Mirko Carella, coach Meneguzzo prova a dare battaglia puntando su quintetti bassi e velocità. La strategia funziona per tutto il secondo tempo, consentendo alla squadra olginatese di non affondare del tutto e chiudere con una decorosa sconfitta col punteggio di 74-55.

“Sono stato costretto a giocare con quintetti microscopici perché fisicamente non siamo al loro livello. Ai miei ragazzi non posso dire nulla, hanno affrontato la gara con la giusta mentalità e dato il massimo” ha dichiarato il coach monzese a fine gara.

AMADORI TIGERS CESENA – GORDON OLGINATE 74-55

PARZIALI:22-9, 38-19, 58-39, 74-55

CESENA: Raschi 5, Brkic 12, De Fabritiis 7, Papa 7, Battisti 5, Dagnello 13, Sacchettini ne, Trapani 11, Ferraro 14, Poggi, Rossi F. 0, Puntolini. All. Di Lorenzo

OLGINATE: Marinò 13, Marra 15, De Bettin 6, Bartoli 6, Caversazio 13, Cusinato, Bugatti, Errera 2, Masocco, Stolic ne, Butta ne. All. Meneguzzo