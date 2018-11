CESENA – La Gimar Lecco non dà seguito alla bella prestazione balistica vista al Bione contro Lugo e perde contro la corazzata Tigers Cesena, squadra capace di battere l’Urania Milano su questo stesso campo e ancora col record immacolato dopo cinque giornate.

Il primo quarto vede Cesena iniziare bene e toccare la doppia cifra di vantaggio con un canestro di Ferraro (16-6). La reazione dei blucelesti non si fa attendere, chiudendo il primo quarto con cinque punti consecutivi e mettendosi rapidamente in scia. Una tripla di Luigi Brunetti – grande prova balistica, 4/5 da oltre l’arco – dà il sorpasso alla Gimar (25-26), ma i cesenati riusciranno ad andare negli spogliatoi in vantaggio grazie al canestro dell’ex Andrea Dagnello (29-28).

Nella ripresa i Tigers provano la prima fuga con sei punti di Micheal Sacchettini e toccano di nuovo la doppia cifra di vantaggio con cinque punti di Battisti (51-40), mantenendola fino alla fine del terzo quarto (55-44).

L’ultima frazione la difesa si Cesena diventa inespugnabile per i lecchesi, che mettono il primo punto a referto con un libero di Brunetti – fallo tecnico affibbiato a Trapani – dopo quasi quattro minuti di gioco. È ancora del lungo pugliese il primo canestro dal campo, quando ormai il vantaggio di Cesena è arrivato a sfiorare i venti punti (64-49).

I Tigers vinceranno il match 76-58. Inutili i ventuno punti – con quattro triple e un perfetto 9/9 dalla lunetta – di Brunetti.

I lecchesi andranno alla ricerca dei primi punti esterni di questa stagione sul campo della Virtus Padova, domenica 4 novembre alle ore 18.00.

TIGERS FORLÌ – GIMAR LECCO 76-58

PARZIALI: 16-11, 29-28, 51-40, 76-58

CESENA: Sacchettini 8, Papa 4, Rossi, Ferraro 11, Poggi 2, Raschi 11, Brkic 2, Dagnello 7, Trapani 12, De Fabritiis 6, Battisti 13, Puntolini.

LECCO: Chinellato 6, Galasso, Teghini 8, Cacace 6, Molteni 5, Di Prampero 3, Caceres 4, Brunetti 21, Lomasto n.e, Ratti n.e, Rattalino 5, Favalessa n.e. All. Paternoster.