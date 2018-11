OZZANO – Sul difficile campo di Ozzano, ancora inespugnato, la Gimar Lecco di coach Antonio Paternoster sfiora una clamorosa vittoria, arrendendosi solo nell’avvincente finale di partita.

Il primo quarto inizia con gli attacchi che hanno la meglio sulle difese, e questa sarà una costante per tutto l’arco della gara.

Nel secondo quarto sono i padroni di casa della Sinermatic a mantenere il pallino del gioco, trovando conclusioni pesanti ogni volta che la formazione lariana prova ad avvicinarsi. La Gimar va negli spogliatoi con sette punti da recuperare (51-44) nonostante un Micheal Teghini quasi perfetto, da diciassette punti e 5/6 al tiro.

Nella ripresa i lariani tornano in campo col coltello fra i denti e la voglia di togliere la casella zero dalle vittorie esterne. I lecchesi sorpassano con due liberi di Luigi Brunetti (60-61) e non si arrestano, chiudendo un esplosivo terzo quarto – trentuno punti segnati – con sei punti di vantaggio (69-75).

Nell’ultima frazione la Gimar prova a resistere con le unghie e con i denti. Due triple di Mattia Molteni tengono i lecchesi a galla, (81-86) ma il finale sarà amarissimo: la schiacciata di Dordei dà il sorpasso a Ozzano (90-89), e nell’azione successiva lo stesso Dordei inchioda Caceres.Il libero di Folli fisserà il 91-89 finale, prima che Teghini sbagli il canestro del potenziale pareggio.

Da segnalare tre uomini con almeno venti punti a segno, con Alberto Cacace miglior marcatore a quota ventiquattro.

SINERMATIC OZZANO – GIMAR LECCO 91-89

PARZIALI: 22-21, 51-44, 69-75, 91-89

OZZANO: Dordei 19, Agusto 8, Corcelli 17, Morara 10, Masrè, Mastrangelo 6, Klyuchnyk 4, Chiusolo 13, Folli 13, Ranocchi 1, Salvardi ne, Giannasi ne. All. Grandi.

LECCO: Brunetti 20, Di Prampero 3, Teghini 22, Caceres 4, Rattalino 6, Ghirlandi ne, Cacace 24, Molteni M. 10, Galasso ne, Chinellato, Lomasto ne, Ratti ne. All. Paternoster