PADOVA – La Gimar Lecco non riesce ancora a sbloccarsi lontano dal Palazzetto del Bione. La formazione di coach Antonio Paternoster perde contro un’indomita Padova, capace di rimontare ai lecchesi quasi venti punti di scarto.

La Gimar inizia in versione diesel e ci mette un po’ a entrare in partita (7-0), ma quando il motore arriva a pieni giri, per Padova iniziano i problemi. Un canestro di Micheal Teghini – quattordici punti nel solo primo tempo – impatta il match a quota tredici e un parziale di quattordici punti consecutivi permette ai lariani di chiudere il primo quarto sopra 16-27.

Nella seconda frazione la Gimar arriva più volte a quota diciassette punti di scarto, ma non scavallerà mai quota venti. Padova resiste all’urto e chiude il primo tempo con un parziale di 9-2, rimettendosi di fatto in partita

.La ripresa inizia coi lecchesi in controllo (34-44) e in grado di mantenere quasi inalterato il distacco alla fine del terzo quarto (54-62). Nell’ultima frazione però la Gimar non segnerà più. I lecchesi tirano un incredibile 2/13 dal campo, venendo sorpassati a poco più di tre minuti dalla fine dal canestro di Matteo Motta (65-64). Due cesti di Juan Caceres, entrambi su assist di Federico Di Prampero, ridanno ossigeno ai blucelesti (65-68), ma la Gimar non andrà oltre. Sei punti consecutivi di Michele Ferrari ribalteranno definitivamente il match e la tripla del pareggio di Luigi Brunetti – 14 punti e 7 rimbalzi – a quattro secondi dalla fine non andrà a segno, condannando la Gimar alla sconfitta per 73-68.

ANTENORE ENERGIA PADOVA – GIMAR LECCO 73-68

PARZIALI: 16-27, 34-44, 54-62, 73-68.

PADOVA: Ferrari 15, Piazza 3, Schiavon 14, De Nicolao 14, Filippini 15, Pellicano n.e, Motta 8, Bovo 4, Basso n.e, Verzotto n.e, Visone. All. Rubini.

LECCO: Brunetti 14, Di Prampero 11, Teghini 14, Caceres 9, Rattalino 10, Chinellato 2, Ghirlandi n.e, Ratti n.e, Cacace 5, Molteni 3, Lomasto n.e, Galasso n.e. All. Paternoster.