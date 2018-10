OLGINATE – Esordio casalingo con vittoria per la Gordon Olginate di coach Massimo Meneguzzo. La squadra biancoblu ha sofferto per quaranta minuti ma, alla fine, è riuscita ad avere ragione dell’aggressiva JuVi Basket Cremona.

La Gordon parte con De Bettin, Bartoli, Caversazio e le torri Cusinato e Tagliabue; di contro nella JuVi va subito in campo l’ex nazionale Rudy Valenti jr, che chiuderà la gara con venti punti e quattordici rimbalzi.

L’inizio per entrambe le formazioni è piuttosto letargico, con otto punti complessivi nei primi quattro minuti di gioco (4-4). Bartoli, da tre, e De Bettin e una schiacciata di Fabio Delvecchio dopo palla recuperata danno il primo strappo alla partita (11-4) costringendo la JuVi al time out. Cremona pare abbastanza in confusione, anche grazie alla grande abnegazione difensiva dei lecchesi, che però sprecano troppo dalla lunetta, sbagliando sette dei primi otto personali.

Cremona prova a mettere in difficoltà Olginate con la zona, approfittando della mira sbilenca dei padroni di casa (1/12 nei primi dieci minuti) e risale punto su punto, arrivando a un solo possesso di svantaggio (15-13) alla fine del primo quarto.

La Gordon inizia il secondo quarto con le triple di Delvecchio e Caversazio e, dopo l’arresto e tiro a segno di De Bettin, tocca per la prima volta la doppia cifra di vantaggio (23-13). Cremona non segna mai e Olginate continua a macinare gioco, diventando improvvisamente infallibile da oltre l’arco. Gli ospiti, sull’orlo del Ko, interrompono la striscia di quindici punti della Gordon (30-13) con una tripla del giovane Giovanni Veronesi, la prima della partita dopo dieci errori consecutivi. Da quel momento in poi la Gordon sparisce dal campo, anche a causa dell’aggressiva difesa a zona dei cremonesi. Coach Meneguzzo deve fermare il parziale di otto punti consecutivi con un time out (30-21), ma l’emorragia non si arresta fino alla fine del secondo quarto, con una le squadre che vanno al riposo sul punteggio di 30-27.

Il secondo tempo comincia con una tripla di Caversazio, ma la partita non accenna a decollare: tanta intensità mischiata a imprecisione e palle perse. A metà terzo quarto Cremona mette per la prima volta il naso avanti con due liberi di Daniele Manini (35-36), punteggio che diventerà 46-45 alla fine del terzo quarto grazie alla tripla sulla sirena di Lorenzo Bartoli.

Nell’ultina frazione lo spartito non cambia: intensità, lotta e tanta confusione. De Bettin, con cinque punti consecutivi, prova a dare lo strappo decisivo (56-52), ma i padroni di casa sprecano più volte l’occasione di allungare ulteriormente. Una tripla di Valenti riavvicina Cremona, prima che un “circus shot” di De Bettin dia il nuovo più tre a Olginate, con sedici secondi da giocare. La banale persa di Veronesi – uno dei migliori di Cremona – ridà la palla alla Gordon, ma un’ingenuità di De Bettin lascia ancora un’occasione agli ospiti; la tripla di Esposito non vede neanche lontanamente il ferro e i tifosi di casa possono esultare per la vittoria col punteggio di 58-55.

Gran partita di De Bettin – 23 punti – e Marco Tagliabue, vera e propria boa in mezzo al campo, capace di catturare ben undici rimbalzi.

“La nostra realtà è questa – dichiara coach Meneguzzo a fine gara – sono contento della vittoria, ma abbiamo ancora molti limiti da colmare. In settimana abbiamo lavorato molto sulla mentalità e i frutti si sono visti in campo.”

GORDON OLGINATE – JUVI BASKET CREMONA 58-55

PARZIALI: 15-13, 30-27, 46-45, 58-55.

OLGINATE: Stolic n.e, Bugatti, Errera n.e, Tagliabue 7, Masocco, Marinò 3, Bartoli 8, Delvecchio 6, Caversazio 9, Carella, Cusinato 2, De Bettin 23. All. Meneguzzo

CREMONA:Manini 5, Ndiaye 5, Dolzan n.e, Belloni 3, Vacchelli, Veronesi 13, Esposito 5, Spiala, n.e, Speronello 2, Contini 2, Valenti 20. All. Brotto.