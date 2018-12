OLGINATE – Nella sfida di ieri tra Gordon Olginate e BMR Reggio Emilia c’era un assente nelle fine lecchesi, Marco Cusinato. La motivazione è semplice: venerdì scorso il lungo veneto e la società del presidente Fausto Chiappa hanno scelto di risolvere consensualmente il contratto.

“Marco ha capito che in questo momento non poteva esserci utile – ha dichiarato coach Massimo Meneguzzo – e noi non potevamo essere utili a lui nel suo percorso di crescita, per questo abbiamo deciso di rescindere consensualmente il contratto. Io l’ho ringraziato pubblicamente in spogliatoio per quello che ci ha dato in questi mesi, è un bravo ragazzo e ce l’ha messa tutta. Adesso siamo alla ricerca di un giocatore per sostituirlo, anche se non sarà facile trovarlo.”

Cusinato era stato la grande scommessa di inizio stagione. Prelevato dalla Serie Csilver veneta, con mezzi fisici importanti – 210 cm per 110 kg – dopo una buonissima preseason si è completamente perso. Le cifre della sua stagione sono indicative: quattordici punti e diciotto rimbalzi totali in undici partite giocate, a una media di poco più di un punto a partita.

Il lungo veneto è il secondo taglio fatto dalla Gordon in questa stagione. Poche settimane fa la società lecchese aveva scelto di separarsi dall’ala Fabio Delvecchio, sostituendola con la guardia Alessandro Marra. La mossa si è rivelata azzeccata, visto che il napoletano è il miglior marcatore stagionale come media punti a quota tredici a partita, a cui aggiunge quattro rimbalzi e quasi due assist.