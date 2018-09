VIGEVANO – Il lungo tour di amichevoli della Gordon Olginate – tre solamente in questa settimana – fa tappa a Vigevano. La Gordon affronterà la Nuova Pallacanestro Vigevano, squadra che eliminò ai Play Off due anni fa, ora neo promossa in serie B.

Il campo di Vigevano è sempre “caliente”, anche se si tratta di un’amichevole estiva. Ad accogliere i lecchesi ci sono oltre settecento tifosi, pronti a sostenere la formazione di casa allenata da coach Paolo Piazza.

La partita è fondamentalmente un monologo dei gialloblu. Dopo aver doppiato la Gordon nel primo quarto (13-25), Vigevano segna quasi trenta punti nel secondo, andando a riposo con venti punti di margine (34-54).

Nella ripresa lo spettacolo non migliora: la Gordon sprofonda alla fine del terzo quarto (46-79) e aggiusta leggermente il distacco nell’ultima frazione, perdendo col punteggio di 60-88.

Non sembra preoccupato coach Massimo Meneguzzo, consapevole che la sua squadra deve ancora lavorare molto e mettere in cascina esperienza.

“Come contro Lugano, anche qui abbiamo utilizzato rotazioni ampie, dando spazio a tutti i giocatori – commenta il coach monzese – devo dire che il nostro approccio alla gara non è stato dei migliori, ma il divario non mi interessa. Conosco i carichi di lavoro della mia squadra, stamattina abbiamo fatto allenamento e stasera giocato. Perdere così, con ancora quattro settimane di lavoro, non mi preoccupa. Dobbiamo comunque lavorare sulla fase difensiva, abbiamo subito troppe penetrazioni facili.”

La Gordon tornerà in campo sabato 8 settembre a Bormio, per il Valtellina Circuit. Ad attendere i lecchesi sarano gli svizzeri del Monthey, formazione di serie A.