OLGINATE – La Gordon Olginate cede contro l’Agribertocchi Orzinuovi, crollando nell’ultimo quarto dopo aver giocato sostanzialmente alla pari per i primi tre.

Coach Massimo Meneguzzo sceglie il doppio play – Marinò e De Bettin insieme – e punta sui suoi giocatori più esperti, chiudendo il primo quarto con cinque punti da recuperare e andando al riposo sotto di dieci (24-34).

Nella ripresa Olginate rientra subito in maniera convinta – canestro di Edoardo Caversazio e tripla di Marco Tagliabue – ma Orzinuovi reagisce con la stessa moneta. Coach Meneguzzo si gioca la carta Bugatti per un incerto Bartoli e il canturino prende letteralmente fuoco, segnando otto punti in cinque minuti di gioco. Due triple di Caversazio – miglior marcatore olginatese a quota venti – entrambe su assistenza di Federico De Bettin danno alla Gordon la parità alla fine del terzo quarto.

Nell’ultima frazione Olginate smarrisce la via del canestro, e gli arbitri si ingoiano il fischietto in qualche occasione di troppo. A farne le spese è proprio coach Meneguzzo, cacciato dagli arbitri a quattro minuti dalla fine per proteste.

Alla fine la Gordon perderà col punteggio di 54-65.

Nell’intervista di fine gara coach Meneguzzo è comunque carico. “Abbiamo avuto un inizio di campionato estremamente complicato. Le prossime tre partite sono alla nostra portata e vedremo che strada prenderemo”.

GORDON OLGINATE – AGRIBERTOCCHI ORZINUOVI 54-65

PARZIALI: 9-14, 24-34, 46-46, 54-65

OLGINATE: Tagliabue 14, Marinò 4, Delvecchio ne, De Bettin 6, Bartoli 2, Caversazio 20, Cusinato, Carella, Bugatti 8, Errera ne, Masocco, Stolic. All. Meneguzzo

ORZINUOVI: Turel, Pipitone 6, Galmarini 4, Peroni 9, Timperi 12, Bianchi T. 15, Varaschin 2, Siberna 10, Tassinari 7, Labovic ne, Ghidotti ne, Kekovic ne. All. Salieri