OLGINATE – Nella prestigiosa amichevole contro i Tigers Lugano – serie A svizzera – nell’ambito del Valtellina Circuit, la Gordon Olginate ha fatto una discreta figura. I ragazzi di coach Massimo Meneguzzo hanno dato filo da torcere agli svizzeri per oltre un tempo, crollando nel finale e venendo puniti con un differenziale eccessivo per quello che si è visto in campo.

Olginate inizia con De Bettin, Bartoli, Caversazio, Delvecchio e Cusinato, ma la partita dell’ala ligure durerà solo tre minuti, a causa di un colpo al volto ricevuto in campo. Senza Caversazio, la Gordon perde un esterno pericoloso e, purtroppo, dentro l’area la formazione lecchese non è certo impeccabile, coi due lunghi avversari che spadroneggiano e portano Lugano sino alla doppia cifra di vantaggio (6-16) con ancora tre minuti da giocare nel primo quarto. Ma quando i lecchesi paiono alle corde (9-22) un gioco da quattro punti di Bartoli allo scadere del quarto li rimette in pista.

Nella seconda frazione Lugano sembra un po’ supponente, errore da non fare con le squadre di coach Meneguzzo. Grazie all’intensità difensiva la Gordon si rilancia, arrivando a un solo punti di distacco (27-28) e addirittura sorpassando grazie al canestro di un propositivo Bugatti (32-31).

Le squadre ripartono nella ripresa in perfetta parità (37-37), ma nel secondo tempo Lugano non ha più voglia di giochicchiare. Steven Green inizia a bombardare il canestro della Gordon da ogni posizione – compresa una schiacciata da fantascienza in testa al giovanissimo Stolic – e la formazione svizzera non si ferma più, chiudendo con un ultimo quarto da 17-37, col solo Cusinato – nove punti nella frazione – a tenere a galla la barca Gordon.

Il pesante divario finale (71-98) non sembra interessare a coach Meneguzzo, che preferisce vedere il bicchiere mezzo pieno. “Sono soddisfattissimo da quello che ho visto in campo, abbiamo tenuto un tempo contro una squadra di serie A svizzera, che aveva in campo giocatori americani, praticamente senza Caversazio. Al momento usiamo ancora le rotazioni larghe, nessuno gioca oltre venticinque minuti e tutti devono assaggiare il campo e dimostrarmi quello che sanno fare.”

La prossima partita dei lecchesi sarà mercoledì 5 settembre a Vigevano, squadra neo promossa in Serie B e allenata dall’ex coach della Gimar Paolo Piazza.