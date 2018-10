OLGINATE – Dopo la brutta sconfitta subita in casa contro Bernareggio, la Gordon Olginate dà segni di risveglio contro la Tramarossa Vicenza, anche se deve comunque portare a casa un foglietto giallo.

Il primo quarto vede in campo una Gordon gagliarda ma, purtroppo, coi primi cambi la formazione inizia a perdere qualche colpo. Dopo aver chiuso i primi dieci minuti comunque sopra di sei lunghezze (13-19), gli olginatesi si fanno sorprendere dai padroni di casa, capaci di infilare un tremendo parziale di nove punti consecutivi e di passare in testa in meno di due minuti (20-19), chiudendo il quarto avanti 36-29.

Nella ripresa la Tramarossa mantiene il pallino del gioco fino a sei minuti dalla fine dell’ultimo quarto. Con un piede sul baratro, la Gordon ritrova energia e intensità, confezionando un parziale di undici punti consecutivi chiuso dal canestro di Lorenzo Bartoli (59-57). La tripla di Montanari, unita a qualche fischio piuttosto casalingo, spezza i sogni di rimonta della Gordon, che si deve accontentare della buona reazione, senza però portare a casa punti.

Ottima prova di Tagliabue, autore di quindici punti.

Deluso coach Massimo Meneguzzo. “Siamo sempre stati in scia, ma quando siamo ritornati sotto abbiamo fatto un paio di scelte poco oculate, unite a un paio di fischi piuttosto casalinghi, e non siamo riusciti a riprendere la partita in mano. Peccato, se avessimo giocato così mercoledì scorso il risultato sarebbe stato ben diverso.”

TRAMAROSSA VICENZA – GORDON OLGINATE 68-60

PARZIALI: 13-19, 36-29, 53-39, 68-60

VICENZA:Demartini 5, Campiello A. 10, Campiello U. 4, Corral 14, Montanari 14, Contrino 6, Crosato 8, Conte 4, Kedzo ne, Rigon P. ne, Mezzalira ne, Quartieri 3. All. Venezia

OLGINATE:Tagliabue 15, Marinò 3, Delvecchio 2, De Bettin 9, Bartoli 10, Caversazio 10, Cusinato 3, Carella 3, Bugatti 2, Errera ne, Masocco, Stolic 3. All. Meneguzzo