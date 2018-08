OLGINATE – L’amichevole prevista per questa sera tra Gordon Olginate e Pallacanestro Cantù (Serie A) non si disputerà. La formazione lecchese ha comunicato, con una breve nota sulla propria pagina Facebook, che per motivi tecnici la trasferta valtellinese verrà annullata.

La gara tra Olginate e Cantù avrebbe dovuto disputarsi il 30 agosto alle ore 18.00 presso il palazzetto di Chiavenna (So). A causa di un cambiamento orario – la gara inizierà alle ore 21.00 – però Olginate ha rinunciato alla partita, venendo sostituita dai Tigers di Lugano.

La squadra di coach Massimo Meneguzzo tornerà in campo proprio contro la stessa formazione svizzera il 3 settembre 2018, nuova tappa del prestigioso Valtellina Circuit a cui i lecchesi stanno partecipando. La partita si disputerà al PalaRavasio di Olginate, con inizio alle ore 18.00.