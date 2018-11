VALMADRERA – L’Adinox Starlight rimedia una sconfitta casalinga (47-57) contro le bergamasche del Visconti Bregnano di Gera d’Adda.

Decisamente una formazione molto ostica con le ragazze di coach Colombo, che hanno pagato molto sul piano fisico perdendo il match 47-57.

“Buona partita contro una squadra di tutto rispetto. Abbiamo pagato sotto l’aspetto fisico e soprattutto ha fatto la differenza la Vincenzi atleta di 1,91 centimetri che fa parte del giro della nazionale. – il commento del coach Alberto Colombo -. Le ragazze sono partite bene e con punti della Fusi e la Orsenigo chiudono davanti il primo quarto. Calate nella seconda frazione causa anche qualche decisione arbitrale che ci ha un po’ penalizzato soprattutto su contatti al limite del regolamento, non fischiati. Il terzo quarto l’Adinox Starlight non è stata in partita. Loro si sono schierate a zona ed abbiamo incassato il break decisivo. Nell’ultima frazione sul -18, le valmadreresi hanno reagito molto bene, anche con le nostre giovani, con la Capaldo in buona vena e siamo arrivate a -8, sbagliando la tripla del -5”.