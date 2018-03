VIMERCATE – Il periodo buio della Enginux Calolziocorte non accenna a finire: con la sconfitta di venerdì sera a Vimercate, i ragazzi di coach Redaelli hanno infilato il loro quinto KO consecutivo, rischiando di perdere il treno per i Play Off.

Il match tra due formazioni non certo in salute non decolla per tutto il primo tempo, con Calolzio che comunque riesce ad andare al riposo lungo con un possesso di vantaggio (26-28).

La ripresa inizia sotto il segno della Di.Po. Più concentrata, la squadra di casa scappa via con un quarto da 21-10. Calolzio ha il merito di non alzare bandiera bianca. I ragazzi di coach Redaelli combattono fino alla fine. Sotto di tre punti, Martino Rusconi potrebbe pareggiare da oltre l’arco. Il suo errore viene convertito dal capitano Daniele Floreano in un rimbalzo offensivo, canestro e tiro libero supplementare che consente alla Enginux di impattare a quota 59. L’ultima azione della Di.Po, con sette secondi sul cronometro, viene premiata con un fischio generoso dei grigi. I due liberi quasi allo scadere consegnano ai padroni di casa un prezioso foglietto rosa e alla Enginux l’ennesima bruciante sconfitta di questo sfortunato periodo di stagione.

“Siamo stati ingenui sull’ultimo possesso, purtroppo alla fine ha vinto chi ha sbagliato di meno. La quinta sconfitta di fila fa male, ora pensiamo a conquistare la salvezza sicura e poi vedremo come andrà la rincorsa ai Play Off” ha dichiarato coach Marco Redaelli a fine gara.

DI.PO. VIMERCATE – ENGINUX CALOLZIOCORTE 61-59

PARZIALI: 12-15, 26-28, 47-38, 61-59

VERCURAGO: Viganò 9, Vaghini 0, Carzaniga T. 2, Formenti 4, Danelli 0, Colombo 13, Conca 6, Tremolada 21, Urso 0, Gabaldi 6, Arosio 0, Fossati 0. All. Tassi

CIVATE: Paonessa 0, Butti 9, Meroni L. 0, Ciancio 0, Gnecchi 4, Cazzaniga 0, Fontana 9, Rusconi 7, Floreano 18, Porro 4, Meroni M. 5. All. Redaelli