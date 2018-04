MILANO – L’Enginux Calolziocorte chiude una striscia di cinque sconfitte consecutive e lo fa con una partita da “sudore e lacrime”, espugnando il difficile campo del Basketown Milano.

La squadra di casa non fa sconti ai calolziesi, tirando subito fuori la clava e una scomoda zona 2-3 che non lasceranno quasi mai. Calolzio non gioca male, ma fatica a prendere il largo e chiude il primo tempo sotto di una lunghezza (30-29).

Nella ripresa Basketown prova a fuggire via, ma la Enginux non si fa deprimere neanche dalla “preghiera” da tre punti a fine terzo quarto e gioca l’ultimo possesso per vincere il match. Palla a Leonardo Meroni, fallo e due liberi per vincere. L’incredibile 0/2 di un solitamente precisissimo Meroni consegna alle squadre altri cinque minuti di over time.

Nel supplementare Calolzio non si scompone e con la difesa a zona torna in vantaggio (59-60). Una sanguinosa perdita di Marcello Butti potrebbe consegnare ai padroni di casa il tiro della vittoria, ma il playmaker di Calolzio recupera con una gran difesa, subendo sfondamento e facendo calare il sipario sul match.

“Una partita dura, decisa dagli episodi – il commento di coach Marco Redaelli – sono convinto che due settimane fa non avremmo avuto la forza di vincerla, ma ora vedo la mia squadra molto più convinta, sia in campo che durante gli allenamenti.

BASKETOWN MILANO – ENGINUX CALOLZIOCORTE 59-60 d.t.s.

PARZIALI: 21-15, 30-29, 44-40, 51-51, 59-60

MILANO: Valgiovio, Stasi 5, Colombo 6, Rota 4, Gandini n.e, Ghilardi, Botto F., Pacella 3, Iosca A., Iosca M 20, Morano 1, Botto T. All. Papale

CALOLZIOCORTE: Paonessa, Butti 16, Meroni 11, Ciancio, Gnecchi 6, Fontana 3, Rusconi 13, Floreano 5, Porro 1, Meroni M. 5. All. Redaelli.