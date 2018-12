CESANA BRIANZA – Seconda vittoria consecutiva per la Medinmove Vercurago. La formazione di coach Michele Monti esce indenne dal derby contro l’Autovittani Pescate di coach Luca Lorenzon, inguaiando ancora di più i rivali.

Il primo quarto inizia con la partita in sostanziale equilibrio e un punteggio basso. Le squadre avanzano appaiate fino a tre minuti dalla fine del secondo quarto quando, dopo una spaventosa caduta, finisce la partita di Andrea Ratti. Il talento lecchese viene immobilizzato e portato via addirittura in ambulanza ed è in monitoraggio al pronto soccorso per un forte colpo al fianco. Vercurago reagisce all’assenza del suo playmaker con un parziale di otto punti consecutivi (23-32) che scavano il primo vero divario della partita.

Il secondo tempo inizia con Vercurago avanti (27-32). Gli ospiti approfittano di un momento di siccità offensiva dei padroni di casa – tenuti senza canestri dal campo per metà terzo quarto – per aumentare il distacco (38-48). Nella quarta frazione Pescate proverà a rientrare in partita, arrivando al massimo a un possesso pieno di svantaggio a un paio di minuti dalla fine con un canestro di Riccardo Rotta (54-57), ma non oltre. Vercurago può festeggiare un’importantissima vittoria col punteggio di 58-64 e l’aver messo quattro punti di distanza dai rivali pescatesi.

“Purtroppo stiamo facendo passi indietro – dichiara uno sconsolato coach Lorenzon – dobbiamo rimetterci in palestra e lavorare duro per affrontare al meglio la difficile partita di settimana prossima a Mandello.”

“Grande partita sia per la classifica sia livello mentale per i miei giovani coguari: lo shock dopo l’infortunio ad Andrea ha avuto un effetto positivo sulla gara. Sono sicuro che, vista la sua forza di volontà, rientrerà in campo il prima possibile” ha dichiarato coach Michele Monti.

AUTOVITTANI PESCATE – MEDINMOVE VERCURAGO 58-64

PARZIALI: 15-16, 27-32, 38-48, 58-64

PESCATE: Mazzieri 11, Butta 10, Radaelli 9, Mencarelli 3, Doka n.e, Rotta 11, Nasatti 1, Galli 6, Brusoni 4, Longhi 3, Ghislanzoni, Maver. All. Lorenzon.

VERCURAGO: Ghirlandi 4, Marchesi 19, Colosimo 13, Allevi 18, Lomasto 6, Comi 2, Bianchi 2, Ratti, Perillo, Colombo, Cianci. All. Monti

MANDELLO – La Tecnoadda Mandello batte l’ARS Rovagnate e prosegue l’inseguimento al primo posto, al momento di proprietà dell’Edilcasa Civatese.

Coach Marco Pozzi lancia in quintetto il giovanissimo Thomas De Gregorio – classe 2001 – contro una Rovagnate alla disperata ricerca di punti. I padroni di casa controllano agevolmente il match ma non riescono mai a scappare via, inchiodandosi contro la zona messa in campo nel secondo quarto dai brianzoli (33-28).

Nella ripresa, dopo un terzo quarto interlocutorio, Mandello punisce con costanza la difesa avversaria e scappa via grazie alle triple di Simone Paduano e ai guizzi di Stefano Redaelli, cogliendo un’ampia vittoria col punteggio di 73-55.

TECNOADDA MANDELLO – ARS ROVAGNATE 73-55

PARZIALI: 20-15, 33-28, 48-41, 73-55

MANDELLO: Tavola, Paduano 17, Spreafico, Balatti 2, Radaelli 18, Motta 5, Melzi 2, De Gregorio 7, Anghileri 11, Marchesi, Pozzi 9, Zucchi. All. Pozzi.