VERCURAGO – Al termine di una vera e propria battaglia sportiva la Medinmove Vercurago riesce a cogliere la prima vittoria casalinga di questo difficile avvio di stagione battendo il Basket Caravaggio e distanziandolo in classifica di due punti.

Sono gli ospiti a partire meglio (0-7), ma la squadra di coach Michele Monti reagisce subito e sorpassa con una tripla di Lomasto (11-10), toccando addirittura il più sei (24-18) a tre minuti dall’inizio del secondo quarto. Caravaggio non si arrende e concede solo due punti ai giovani coguari, andando al riposo sul punteggio si 26-32.

Nella ripresa nessuna delle due squadre riesce a prendere in maniera decisa il comando delle operazioni. Due canestri di Alessandro Allevi portano Vercurago avanti di quattro (54-50) a poco più di tre minuti dalla fine del match. Caravaggio rientra e a cinque secondi dalla sirena finale, sul punteggio di 58-58, il giovane Andrea Ratti è in lunetta per vincere: fuori il primo, dentro il secondo per il 59-58 finale, col tiro dell’Ave Maria dei bergamaschi che si stampa pericolosamente sul ferro.

MEDINMOVE VERCURAGO – BASKET CARAVAGGIO 59-58

PARZIALI:15-13, 26-32, 43-42, 59-58

VERCURAGO: Ratti 15, Ghirlandi 14, Perillo 2, Lomasto 7, Colosimo 4, Todeschini 3, Allevi 6, Bianchi 6, Cianci 2, Marchesi, Comi. All. Monti.

CARAVAGGIO: Turco 6, Castagna 5, Mandelli 3, VERRI, Coti Zelati, Calvi, Soliveri 4, MANZONI 9, Ciani 14, Legramandi 2, Ghilardi 9. All. Colombo

COLOGNO AL SERIO – Sesta partita e sesta vittoria per la Tecnoadda Mandello, in grado di espugnare il non semplice campo di Cologno al Serio.

La squadra arancioblu parte bene (3-13) ma poi cede campo ai padroni di casa che impattano e mettono pure la freccia, chiudendo il primo quarto sul 21-19. Dopo un secondo quarto sull’ottovolante, Mandello inizia a difendere duro nella terza frazione, guadagnando dieci punti di margine (48-58). L’ultimo quarto i lacustri però non riescono a tenere a distanza i bergamaschi, capaci di riportarsi a un solo punto di distacco con due minuti ancora da giocare. Mandello però non perde la calma e chiude la gara con freddezza dalla lunetta, vincendo col punteggiodi 64-73.

“Quest’anno viviamo di troppi alti e bassi – dichiara coach Marco Pozzi – abbiamo bisogno di trovare più continuità”

BASKET COLOGNO AL SERIO – TECNOADDA MANDELLO 64-73

PARZIALI: 21-19, 41-22, 48-58, 64-73

MANDELLO: Tavola 9, Paduano 10, De Gregorio, Balatti, Motta, Melzi 14, Niang 4, Crippa 10, Radaelli 4, Colombo, Zucchi 10, Marrazzo 12. All. Pozzi

VERDELLO– L’Autovittani Pescate non riesce a espugnare il campo di Verdello e cede l’ottavo posto in classifica ai tignosi avversari, capaci di mettere grande pressione sulla formazione lecchese sin dal primo minuto.

L’inizio di gara dei pescatesi non è granché e Verdello ne approfitta subito per scappare sul 16-9 e toccare anche i dieci punti di vantaggio nel secondo quarto.

La ripresa inizia con Pescate che ha sette punti da recuperare (32-25), ma la formazione di coach Luca Lorenzon non riuscirà mai a mettere il naso avanti, arrivando a un paio di possessi piedi di distanza nell’ultima frazione e cedendo col punteggio di 71-60.

“Questa era una partita che non avremmo dovuto perdere – dichiara il coach brianzolo – uno scontro importante che non abbiamo approcciato nella giusta maniera.”

BASKET VERDELLO – AUTOVITTANI PESCATE 71-60

PARZIALI:16-9, 32-25, 55-43, 71-60.

VERDELLO: Ravanelli 20, E. Brambilla 3, Rota Graziosi 7, Arsuffi 2, Milanesi 7, Allegrini, M. Brambilla, Quartana 2, Belloli 3, Nisoli 19, Corna 8, Boschi. All. Cornolti

PESCATE: Mazzieri 6, Butta 3, Radaelli 2, Puglisi 17, Mencarelli 7, Rotta 10, Nasatti 1, Galli, Brusoni 1, Longhi 13, Ghislanzoni, Maver. All. Lorenzon.