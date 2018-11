MANDELLO – La partita più attesa della settima giornata era lo scontro al vertice tra Tecnoadda Mandello ed Edilcasa Civatese. Al termine di una gara non bella, ma sicuramente avvincente, sono stati i grigiorossi civatesi a portare a casa il prezioso foglietto rosa, mantenendo aperta la striscia di imbattibilità che dura dall’inizio del torneo.

La gara è stata molto combattuta, nonostante le numerose assenze in campo, con Simone Paduano, Riccardo Motta e Fabio Panzeri ai box. Davanti a un pubblico fantastico le due formazioni non si sono certamente risparmiate, con Civate che è riuscita ad andare al riposo con due punti di vantaggio (30-32).

Nella ripresa l’equilibrio prosegue fino ai minuti finali, nonostante Mandello giochi per lunghi tratti con playmaker under e perda all’inizio del quarto periodo Thomas De Gregorio, caduto male dopo un blocco subito. I lariani arrivano con tre punti di vantaggio a quaranta secondi dalla fine, ma un missile di Emanuele Consonni impatta il match a quota cinquacinque. Mandello non segna e consegna a Civate l’azione della possibile vittorie. Il capitano Daniele Castagna non si lascia scappare l’occasione e infila in canestro decisivo. La Tecnoadda avrebbe ancora l’occasione di impattare, ma la tripla di Sebastiano Melzi si spegne sul ferro, facendo scoppiare di gioia la curva civatese, giunta in massa a vedere la partita.

“Speriamo che questa sconfitta ci serva da lezione. Dobbiamo chiuderci in palestra e migliorare il nostro livello di gioco, così non è sufficiente” ha dichiarato coach Marco Pozzi.

Giustamente entusiasta coach Marco Brusadelli. “È stata una partita entusiasmante. Siamo stati bravi a resistere nel momento più difficile.Il finale è stato emozionante.Ora dobbiamo prendere fiducia da questa vittoria e continuare il nostro percorso di crescita.”

TECNOADDA MANDELLO – EDILCASA CIVATESE 55-58

PARZIALI: 19-22, 30-32, 43-48, 55-58

MANDELLO: Anghileri 6, Tavola 11, De Gregorio 2, Marchesi, Melzi 10, Niang, Crippa 7, Radaelli 8, Colombo, Pozzi, Zucchi, Marrazzo 11. All. Pozzi.

CIVATE: Castagna 16, Valsecchi 13, Corti 13, Consonni 5, Castelnuovo 5, Galli 4, Bosso 2, Castelletti, Negri, Castagna P., Maggi, Huertas.Alll. Brusadelli.