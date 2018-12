TORRE BOLDONE – L’Edilcasa Civatese espugna in rimonta il campo di Torre Boldone e chiude il 2018 in testa alla classifica del Girone A di Serie D.

La gara non è affatto semplice per i civatesi, che subiscono durante il primo tempo la potenza offensiva della Pol. La Torre, rimanendo comunque agganciati al match (39-35).

Nella ripresa gli arbitri concedono qualche fischio di troppo ai bergamaschi, che segnano più dalla lunetta che non dal campo. Con ancora sei punti da recuperare, e solo quattro minuti per farlo, la Civatese cambia marcia nella metà campo difensiva. In due minuti i grigiorossi impattano con la tripla di Daniele Castagna e poi scappano via col canestro di un ottimo Emanuele Consonni, autore di diciotto punti nella partita.

“Nonostante tutti ci dessero per favoriti, ero consapevole che il roster di La Torre era superiore al nostro. Siamo stati sotto tutta partita ma non abbiamo mollato e alla fine penso sia una vittoria meritata, ottenuta col carattere.” ha dichiarato coach Marco Brusadelli a fine match.

POL. LA TORRE – EDILCASA CIVATESE 69-74

PARZIALI: 20-15, 39-35, 55-54, 69-74

TORRE BOLDONE: Santinelli 14, Cortinovis 7, Previtali 2, Castelletti 14, Locatelli 10, Menechini 3,Testa 5, Zambelli 6, Bossi1, Spinelli 6, Ghisleni 1, Capponi. All. Allanda

CIVATE: Consonni 18, Castagna D. 14,Corti 11, Valsecchi 8, Castelnuovo 7, Galli 6, Negri 5, Castelletti 3, Bosso 2, Huertas, Castagna P., Brusadelli. All. Brusadell

CESANA BRIANZA – Il derby tra Autovittani Pescate e Tecnoadda Mandello viene vinto senza problemi dagli ospiti laghéé, capaci di chiudere la gara già nel primo tempo e condannare i padroni di casa alla quinta sconfitta consecutiva.

Già nel primo quarto si vede la differenza di voglia e intensità tra le due formazioni. Senza forzare troppo la Tecnoadda chiude i primi dieci minuti con un’ampia doppia cifra di vantaggio (14-26) e poi dilaga nel secondo quarto grazie a un immarcabile Simone Paduano, andando al riposo col doppio dei punti dei rivali (25-52).

Nella ripresa c’è veramente poco da dire. Coach Marco Pozzi concede amplissimo spazio a tutto il roster – anche quattro under in campo insieme – senza pagare dazio. Pescate, sotto di trenta punti nella terza frazione, ricuce un po’ il divario nell’ultimo quarto, rendendo meno pesante la sconfitta (65-87).

“Sono contento, devo dire che è stata una gara ben giocata dai miei ragazzi, con un super Simone Paduano nel primo tempo” dichiara coach Pozzi a fine gara.

Piuttosto rabbuiato coach Luca Lorenzon. “Non siamo mai stati in partita ma, soprattutto, non mi è piaciuto l’atteggiamento in campo, troppo molle. Adesso abbiamo un paio di settimane per rimetterci in sesto prima dell’importantissima gara contro Nibionno.”

AUTOVITTANI PESCATE – TECNOADDA MANDELLO 65-87

PARZIALI: 14-26, 25-52, 41-70

PESCATE: Mazzieri 6, Butta 8, Radaelli 3, Mencarelli 6, Doha 2, Rotta 21, NAsatti 3, Galli 1, Brusoni, Longhi 7, Ghislanzoni 6, Maver 2. All. Lorenzon.

MANDELLO: Paduano 20, Fargetta 2, Balatti 6, Radaelli 12, Motta R. 14, Melzi 6, Niang, De Gregorio 3, Anghileri 16, Spreafico M. 4, Zucchi 4, Spreafico S. All. Pozzi.