SONDRIO – L’Edilcasa Civatese espugna il campo di Sondrio e lo fa dopo una vera e propria battaglia sportiva, dove i padroni di casa non hanno lesinato – almeno secondo l’allenatore grigiorosso Brusadelli – diversi colpi proibiti.

Dopo un primo tempo in sostanziale parità, con Civate che scappa alla fine del secondo quarto, i lecchesi mettono a segno la fuga buona nell’ultima frazione, quando però Fabio Panzeri è già ko. Uno dei migliori giocatori della formazione grigiorossa ha subito un colpo molto duro ed è finito al pronto soccorso per accertamenti, con una probabile costola fratturata.

A fine gara esplode la rabbia di coach Marco Brusadelli, che decide di non parlare della partita, ma dell’atteggiamento degli avversari. “Oggi non parlo della partita – dichiara l’allenatore civatese – c’era da combattere fisicamente e una squadra piccola come la nostra l’ha fatto; però che ogni trasferta a Sondrio debba finire con dei giocatori al pronto soccorso è intollerabile. Panzeri ha probabilmente con una costola rotta e le risposte avute da arbitri e avversari sono state “Non è colpa si nessuno”.

SPORTIVA SONDRIO – EDILCASA CIVATESE 60-70

PARZIALI: 15-14, 29-36, 45-48, 60-70

SONDRIO: Campagni 5,Dal Molin 4, Hu 8,Pentchev 12, Benvenuti 16, Orsi 1, Bazzi, Baggi, Stefanelli 6, Bravo, Greco, De Buglio 8. All. Caponetti

CIVATE:Castagna 26, Panzeri 9, Galli 8, Consonni 8, Valsecchi 6, Corti 5, Negri 4, Bosso 3, Castelletti 1, P.Catstagna, Brusadelli, Castelnuovo. All. Brusadelli

NIBIONNO – La Medinmove Vercurago approfitta della disorganizzazione del Basket Nibionno per portare a casa una vittoria a tavolino, la prima per i ragazzi di coach Michele Monti.

Alla palla a due della partita erano presenti allenatori e giocatori; l’unico assente, ingiustificato, è il medico sociale, obbligatorio a termini di regolamento. Gli arbitri, constatata l’assenza, non hanno potuto fare altro che mandare tutti a casa e assegnare a Vercurago una vittoria per 0-20 a tavolino.

ASD BASKET NIBIONNO – MEDINMOVE VERCURAGO 0-20

Parziali: 0-20