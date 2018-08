LECCO – La FIP – Federazione Italiana Pallacanestro – ha riconfermato, dopo l’esperimento dello scorso anno, il girone LC-SO-BG. Tra le quattordici squadre al via, sette saranno bergamasche – Treviglio, Cologno al SerioLa Torre, Verdello, Caravaggio, Excelsior Bergamo e Costa Volpino – sei lecchesi e una valtellinese, la Sportiva Sondrio.

Le formazioni lariane al via saranno le stesse dello scorso anno, visto il ripescaggio del Basket Pescate: ci saranno le corazzate Mandello e Civatese, la nuova Vercurago – formazione costruita in collaborazione col Basket Lecco – oltre ai pescatesi e alle brianzole Rovagnate e Nibionno.

Il campionato di serie D inizierà il week end del 7 ottobre, in contemporanea con la Serie B e una settimana dopo la Csilver. Ci sarà la solita lunga pausa natalizia – dal 24 dicembre fino al 13 gennaio 2019 – e i gironi si concluderanno il 14 aprile 2019. Le prime otto squadre andranno ai Play Off, la nona concluderà le sue fatiche, dalla decima alla tredicesima faranno i Play Out e la quattordicesima retrocederà in Promozione.

La post season inizierà il week end del 28 aprile. I Play Off saranno basati su tre turni, con promozione diretta per le vincenti delle finali e girone all’italiana per le perdenti, con due ulteriori promozioni. I Play out saranno a doppio turno, con retrocessione diretta in Promozione per la perdente del secondo spareggio.

In totale ci saranno quindi otto formazioni che otterranno la promozione in Csilver e dodici – sei dirette e sei dopo i Play Out – che retrocederanno nel campionato di Promozione.

Lo scorso anno le formazioni lecchesi furono grandi protagoniste durante la stagione regolare – podio tutto lariano con Mandello prima, seconda Civate e terza Vercurago – ma poi non riuscirono a farsi valere nei Play Off, coi Coguari ultimi ad arrendersi ad Appiano Gentile.