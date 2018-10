CIVATE – Avevamo registrato ieri l’indignazione e la rabbia del coach dell’Edilcasa Civatese per quanto riguardava la partita di Sondrio e l’infortunio occorso a Fabio Panzeri, uno dei giocatori storici della formazione grigiorossa.

Coach Marco Brusadelli ieri parlava di un problema a una costola ma, purtroppo, la diagnosi è molto peggio di quello che ci si potesse attendere. Panzeri ha subito una frattura dello sterno ed è da considerarsi fuori a tempo indeterminato, con buone probabilità che la sua stagione possa essersi già conclusa.

L’infortunio di Panzeri è occorso dopo un scontro di gioco contro il sondriese Pietro Stefanelli. “Quello che è successo è inaccettabile – dichiara coach Brusadelli – Fabio si era messo in difesa per prendere sfondamento e l’altro è entrato a tutta forza con la spalla, un intervento che non ha nulla a che vedere con la pallacanestro, fatto apposta per fare male. È stata una vera e propria entrata killer. Mi dispiace constatare che non si è trattato di un episodio isolato, ma di un vero e proprio modo di giocare sporco e pericoloso, purtroppo tollerato dagli arbitri.”

Anche il chirurgo dell’ospedale di Sondrio è rimasto colpito da un infortunio simile, evento rarissimo in una partita di pallacanestro.

“Purtroppo perdiamo un giocatore fondamentale, sia in campo che nello spogliatoio. Fabio non solo è stato il miglior marcatore di tutto il girone nel 2016 e nel 2017, ma era anche il primo a sacrificarsi in difesa per i compagni” conclude amareggiato coach Brusadelli.