MANDELLO – La Medinmove Vercurago tiene in scappo per largo tempo la Tecnoadda Mandello ma, purtroppo, torna a casa con tanti complimenti e zero punti a causa del canestro su rimbalzo – il dodicesimo della gara! – offensivo di Michele Crippa a quattro secondi dalla fine del match.

L’inizio di gara vede una Vercurago spumeggiante che mette alle corde Mandello, chiudendo il primo quarto con ben venticinque punti segnati (16-25). I ragazzi di coach Monti riescono a mantenere il vantaggio del match fino al terzo quarto (53-61), ma poi si schiantano contro la zona 2-3 di Mandello, che limita di molto le folate offensive dei giovani coguari.

Mandello sorpassa a tre minuti dalla fine con un canestro di Simone Paduano (64-63) ma la Medinmove ha ancora la forza di reagire e un libero di Lorenzo Ghirlandi manda tutti al supplementare.

Nell’overtime la gara è in equilibrio, ma gli ospiti pagano la scarsa precisione ai tiri liberi, compresi i due della potenziale vittoria sbagliati da Andrea Ratti – MVP della gara con 33 punti a segno! – a due secondi dalla fine del match.

“Mi aspettavo una risposta al pessimo atteggiamento del secondo tempo con Civate e così è stato. Fare l’andatura contro una corazzata come Mandello ci sarà di grande sprone, adesso serve solo trovare la prima vittoria sul campo” ha dichiarato coach Michele Monti.

Coach Marco Pozzi rende merito agli avversari. “Loro avrebbero meritato di vincere, noi non siamo riusciti a fare quello che avremmo dovuto. L’unico aspetto positivo è il fatto che non abbiamo mai mollato, portando a casa una partita difficile.”

TECNOADDA MANDELLO – MEDINMOVE VERCURAGO 81-80

PARZIALI: 16-25, 34-42, 53-61, 68-68, 81-80

MANDELLO: Tavola 9, Paduano 12, De Gregorio, Guanziroli, Motta 9, Melzi, Niang 3, Crippa 12, Radaelli 10, Pozzi 3, Zucchi 9, Marrazzo 14. All. Pozzi

VERCURAGO: Ratti 33, Ghirlandi 12, Lomasto 8, Perillo 2, Marchesi 2, Colosimo 6, Allevi 9, Todeschini 5, Bianchi 1, Cianci, Molgora, Valsecchi. All. Monti

LA VALLETTA BRIANZA – Con un terzo quarto dominante l’Edilcasa Civatese espugna il campo dell’ARS Rovagnate, lasciando i padroni di casa ancora fermi al palo.

Per tutto il primo tempo la squadra di coach Barbieri non aveva demeritato, andando al riposo colo soli quattro punti da recuperare (24-28). Nel terzo quarto però l’Edilcasa spacca in due la partita con un’inespugnabile difesa, lasciando ai padroni di casa la miseria di quattro punti. Coach Marco Brusadelli può permettersi di lasciare in campo solo gli under nell’ultimo quarto, vincendo comunque la partita col punteggio di 38-58.

“La partita l’abbiamo vinta nel terzo quarto – dichiara l’allenatore grigiorosso – adesso non dobbiamo far calare l’attenzione, c’è ancora molto lavoro da fare.”

ARS ROVAGNATE – EDILCASA CIVATESE 38-58

PARZIALI: 15-12, 24-28, 28-46, 38-58

ROVAGNATE: Provato 2, Cambiato 3, Sala 5, Molteni 0, Romanato M 4, Cagliari 0, Fumagalli 0, Romanato L. 0, Ripamonti 7, Kaho 11, Casati 6. All. Barbieri

CIVATE: Castagna D. 17, Castelnuovo 14, Corti 11,Valsecchi 7,Negri 3,Castagna P. 3, Huertas 2, Consonni 1, Castelletti 0, Galli 0, Bosso 0, Maggi 0. All. Brusadelli

CESANA BRIANZA – Vittoria doveva essere e vittoria è stata. Nonostante l’assenza del bomber Riccardo Rotta, l’Autovittani Pescate difende il campo di Cesana Brianza dall’assalto dei giovanissimi talenti di Alto Sebino.

La partita si mette subito sul binario giusto per Pescate, che chiude il primo quarto con quasi la doppia cifra di vantaggio (23-14) e allunga nella seconda frazione, gestendo bene gli sporadici tentativi di rientro degli ospiti.

Con un buon margine di sicurezza, coach Lorenzon può allungare le rotazioni nel secondo tempo e vincere comunque col punteggio di 92-67

“Sono contento per la vittoria, questi erano due punti che non potevamo perdere. Tutti hanno dato il loro contributo, ora pensiamo alla partita di settimana prossima contro Verdello” ha dichiarato coach Luca Lorenzon a fine gara.

AUTOVITTANI PESCATE – CB ALTO SEBINO 92-67

PARZIALI:23-14, 50-35, 74-51, 92-67

PESCATE: Mazzieri 14, Butta 7, Radelli 2, Puglisi 13, Rotta 8, Invernizzi, Nasatti 7, Galli 2, Brusoni, Longhi 9, Ghislanzoni 2, Maver. All. Lorenzon.

ALTO SEBINO: Cremaschi G 12, Martinelli 2, Patroni, Canobbio, Faustini 2, Zeziola 2, Picen 4, Tosana 11, Villa 6, Sawadogo 7, Oprandi 6, Cremaschi M. 15. All. Polesinnati