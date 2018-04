LECCO – Inizieranno venerdì sera i Play Off della Serie D, con tre squadre lecchesi al via. Tecnoadda Mandello, Edilcasa Civatese e Medinmove Vercurago inseguono la promozione in Serie C Silver, dopo un campionato stellare chiuso occupando i primi tre posti del Girone F.

La griglia Play Off è composta da sei gironi distinti, che porteranno ad altrettante finali, garantendo sei promozioni dirette in C Silver. Le sei squadre che perderanno le finali saranno divise in due gironi all’italiana da tre squadre, che metteranno in palio altre due promozioni nella categoria superiore.

Per quanto riguarda le squadre lecchesi, la corsa alla promozione le vede in tre gironi diversi e quindi, ipoteticamente, tutte e tre potrebbero staccare il biglietto per la C Silver. In caso di sconfitta in finale, le tre lariane saranno tutte nello stesso girone all’italiana, disputandosi l’ultimo posto disponibile.

Mandello arriva ai Play Off in gas, con una sola sconfitta nel girone di ritorno. L’avversaria per gli arancioblu sarà il Quartiere S. Ambrogio di Milano. “Sono una squadra strana – ha dichiarato coach Marco Pozzi – hanno dei buoni giocatori, tra cui il bomber Gambino, secondo miglior marcatore del Girone B. Altro giocatore pericoloso è il playmaker De Bellis. Hanno tre/quattro elementi buoni e una panchina non eccezionale, per cui punteremo molto sul ritmo e sulle nostre ampie rotazioni. Non dovremo sottovalutarli, hanno iniziato male il campionato ma chiuso forte, vincendo sei delle ultime sette partite. Sicuramente sono una squadra pericolosa.”

L’Edilcasa Civatese, seconda nel girone F, affronterà la ASD Leoniana Rho, squadra esperta. “Ho visto il loro roster – commenta coach Marco Brusadelli – sono una squadra esperta, con quattro giocatori attorno ai quarant’anni. Giocano a ritmo lento e possono sfruttare il talento di Cusani, miglior marcatore del Girone B a quasi venti di media. Dovremo fare attenzione al loro play Tieghi e anche al fatto che giocheranno su un campo piccolo. Sicuramente in gara 1 non ci sarà Fabio Panzeri, e questa per noi è una brutta notizia. Dovremo essere aggressivi da subito e vincere la prima partita. L’obiettivo è quello di passare almeno un turno di Play Off e poi divertirci.”

L’ultima squadra ad affrontare i Play Off sarà la Medinmove di coach Ernesto Cocco. La formazione lecchese avrà la trasferta più lunga, dovendo andare fino a Ombriano. L’esperto allenatore è preoccupato. “Loro sono una squadra giovane e omogenea, quindi presumo faranno quintetti molto livellati, con cambi sistematici. Si esaltano sul campo di casa e sicuramente possono diventare pericolosi se gli lasceremo prendere ritmo e fiducia. Penso sarà una sfida equilibrata.”

SERIE D – PLAY OFF – 1° turno

GARA 1

VEN 20/04/2018 – h. 21.15 | TECNOADDA MANDELLO – Q. S. Ambrogio

– Q. S. Ambrogio VEN 20/04/2018 – h. 21.30 | MEDINMOVE VERCURAGO – Ombriano Bk

– Ombriano Bk DOM 22/04/18 – h. 18.00 | EDILCASA CIVATESE – ASD Leoniana



GARA 2

MAR 24/04/2018 – h. 21.30 | Ombriano Bk – MEDINMOVE VERCURAGO

MER 25/04/2018 | Q. S. Ambrogio – TECNOADDA MANDELLO

MER 25/04/18 – h. 20.00 | ASD Leoniana – EDILCASA CIVATESE



GARA 3 (eventuale)