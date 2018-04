LECCO – Con la trasferta di domani a Tavernerio inizierà la serie del primo turno di Play Out dell’Autovittani Pescate. La squadra di coach Gabriele Decio ha chiuso la regular season al 12° posto assoluto, quindi non avrà il vantaggio del fattore campo in un’eventuale “bella” contro il Basket Tavernerio, allenato da coach Max Di Landri. La squadra comasca non è però in un buon periodo di forma, avendo perso cinque delle ultime sei partite di campionato.

Il miglior giocatore di Tavernerio dovrebbe essere Michele Rinaldi, lungo che viaggia in doppia cifra media di punti in campionato.

“Non sarà un turno facile – ha dichiarato coach Gabriele Decio – ma cercheremo di fare del nostro meglio per salvarci.”

La formula dei Play Out prevede il mantenimento della categoria per le squadre che vinceranno al primo turno, con formula da due vittorie in tre gare. Le squadre perdenti avranno un secondo turno per riuscire a restare in Serie D – Pescate giocherebbe con la perdente di Legnano Knights jr. e Basket Carnate – e, nel caso di ulteriore sconfitta, retrocederanno nel campionato di Promozione.

SERIE D – PLAY OUT – 1° Turno