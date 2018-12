CESANA BRIANZA – Durante la sfida di ieri, venerdì, tra Autovittani Pescate e Medinmove Vercurago c’è stato un episodio che ha lasciato i presenti smarriti e preoccupati; il playmaker della squadra ospite Andrea Ratti è caduto dopo uno scontro di gioco, e non si è più rialzato. Entrato il medico, è stato immobilizzato e portato al Pronto Soccorso dell’ospedale Manzoni di Lecco.

“Stavo andando a canestro, quando mi sono allacciato con un avversario, cadendo proprio sull’osso sacro. All’inizio mi sono spaventato molto perché, a causa del duro colpo, non sentivo bacino e parte inferiore del corpo. Fortunatamente i controlli hanno dato esito negativo, è solo una forte contusione. Adesso cammino a fatica, ma spero già di poter tornare in palestra a metà settimana e di essere disponibile per scendere in campo il prossimo week end” ha dichiarato il giocatore.

Come si può vedere dal video, lo scontro è stato del tutto fortuito. “Onestamente non so neanche chi mi ha ‘agganciato’ – dichiara Andrea – ieri mi è arrivato un messaggio da un mio avversario, preoccupato. Sono cose che fanno piacere, come mi ha fatto piacere che il presidente Antonio Tallarita e sua figlia Marta siano venuti a verificare le mie condizioni già ieri sera al Pronto Soccorso. Li ringrazio per l’interessamento, sono stati molto premurosi nei miei confronti.”