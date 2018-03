CALOLZIOCORTE – Niente da fare per l’Autovittani Pescate nella sfida interna contro il Red Cat Service La Torre. I bergamaschi, in corsa per un posto ai Play Off, sono certamente più interessati alla vittoria dei padroni di casa, terz’ultimi e già certi dei Play Out.

L’Autovittani inizia in maniera propositiva il primo tempo, chiudendo il primo quarto sotto di sole cinque lunghezze (14-19) e andando al riposo lungo con uno svantaggio in doppia cifra (25-35).

Nella ripresa la formazione lecchese cerca di non perdere terreno, tentando addirittura la carta della zona nell’ultimo quarto. Purtroppo i numerosi errori al tiro vicino a canestro – percentuali disastrose durante tutto l’arco della partita – impediscono ai lecchesi di rientrare nel match e li condannano a una pesante sconfitta (49-68).

Coach Gabriele Decio punta deciso il dito contro le basse percentuali – “abbiamo avuto difficoltà di tiro durante tutta la partita, sbagliando anche canestri molto semplici” – e pure contro l’arbitraggio, reo di penalizzare sistematicamente le squadre lecchesi. “Non è la prima volta che mi capita in questa stagione, purtroppo gli arbitri di Lecco non fischiano mai con lo stesso metro, tendendo a penalizzare le squadre lecchesi.”

AUTOVITTANI PESCATE – RED CAT SERVICE LA TORRE 49-68

PARZIALI: 14-19, 25-35, 42-55, 49-68

PESCATE: Pirovano 2, Gatti 1, Puglisi 3, Santi 8, Mencarelli, Longhi 2, Rotta 18, Galli n.e, Nasatti 10, Zucchi 2, Ghislanzoni 3. All. Decio.