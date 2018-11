CIVATE – L’Edilcasa Civatese non si fa impietosire dall’arrivo dei giovani ragazzi del Basket Alto Sebino – ultimi e ancora fermi al palo – e prosegue senza intoppi nel suo inarrestabile cammino verso il primo posto in classifica, raggiungendo la Tecnoadda Mandello a sei vittorie, senza subire sconfitte.

Il primo quarto la Civatese è in controllo del match, ma Alto Sebino tiene botta (18-13). A partire dalla seconda frazione però i ragazzi di coach Marco Brusadelli allungano progressivamente, difendendo in maniera arcigna e perforando senza problemi il canestro avversario.

L’allenatore civatese può allungare le rotazioni e dare spazio a tutti nell’ultimo quarto, vincendo comunque con trenta punti di scarto (75-45). Miglior marcatore dell’incontro Daniele Valsecchi a quota quindici.

“Questa partita chiude il primo ciclo, in cui siamo stati bravi a cogliere i risultati; ora arrivano tutte squadre più forti, o comunque alla pari: senza Panzeri per noi non sarà facile. Dobbiamo essere bravi a capire che ora l’importante è continuare a crescere anche attraverso le sconfitte che potrebbero arrivare” ha dichiarato coach Brusadelli a fine gara.

EDILCASA CIVATESE – BASKET ALTO SEBITO 75-45

PARZIALI: 18-13, 36-23, 57-32, 75-45

CIVATE: Valsecchi 15, Galli 12, Consonni 10, Castagna 8, Corti 6, Castelnuovo 5, Castelletti 4, Negri 4, Castagna P.3, Bosso 3, Brusadelli 3, Maggi 2. All. Brusadelli

ALTO SEBINO: Cremaschi G 9, Martinelli 4, Canobbio 2, Faustini 5, Oprandi 7, Tosana 2, Villa 2, Sawadogo, Picen 7, Cremaschi M 7. All. Polesinanti